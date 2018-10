Por la inflación y el dólar alto, quedó desierta dos veces la licitación para reubicar a “Los Pomelos”

La situación vecinal que se está desarrollando en un rincón de la zona sur de la ciudad habla de la complejidad y de la urgencia con la cual se deben afrontar ciertas políticas públicas relacionadas al hábitat.

El caso particular vuelve a ser el asentamiento “Los Pomelos”, que fue creciendo al lado del ex Colegio Nacional de Zárate a la luz de todos los vecinos e incluso de los funcionarios municipales y concejales.

Se han hecho decenas de relevamientos pero hubo pocas soluciones para su traslado y posterior urbanización. Y acá reside lo complejo de tal situación, ahora son los propios vecinos de barrio Smithfield quienes piden que se mejore las condiciones de vida de esas personas y que realicen de una vez el traslado de estas familias; barriendo así la conflictividad vecinal inicial que caracterizó al tema en sus inicios.

Nuevamente vecinos de Smithfield se comunicaron con esta redacción para pedir medidas urgentes para mejorar la situación de los vecinos del asentamiento, teniendo en cuenta que se está terminando otro año más sin soluciones habitacionales.

No obstante, representantes sel Ejecutivo municipales se reunió a fines de agosto para explicarles a los vecinos del asentamiento “Los Pomelos” cómo será su reubicación sobre un predio de calle Pellegrini; para lo cual ya está en marcha una licitación para la construcción de 90 módulos habitacionales de emergencia. Mediante este programa serían relocalizadas aproximadamente 300 personas (más de la mitad son menores de edad) divididas en 90 módulos familiares.

“Nos debemos un trabajo muy fuerte con muchos asentamientos irregulares”

Recientemente, el propio intendente Osvaldo Cáffaro manifestó a LA VOZ, su preocupación sobre el tema de las relocalizaciones pendientes que posee el Municipio, señalando al área de Hábitat, como una de las que “va a tener que crecer”.

“Nos debemos un trabajo muy fuerte que tenemos con muchos asentamientos irregulares; hay que regularizar muchas situaciones. Y esto se debería complementar con la política nacional y provincial. Los municipios no tenemos recursos para construir viviendas, para eso está el Fondo Nacional de la Vivienda”, cuestionó el Jefe Comunal en referencia a la falta de asistencia de la esfera provincial y nacional en la problemática que presenta el distrito.

En esta línea, anunció: “Estamos comprando tierras para lotes con servicio y estamos con dos proyectos muy grandes, que son dos relocalizaciones; una, es el caso del cañadón del Urquiza, para la cual estamos construyendo las viviendas y relocalizar esos vecinos. Por otro lado, fallamos dos veces en la licitación del barrio Los Pomelos, que son unos módulos habitacionales pequeños, que nosotros llamamos vivienda semilla, para que de ahí en más, la gente pueda tener lo propio y pueda construir su casa”.

La expresión del Intendente respecto a que se “falló en la licitación”, hace referencia a la actual socioeconómica del país, enmarcada en un contexto de incertidumbre y volatilidad, que obstaculizó el desarrollo del proyecto.

“Por la inflación y el aumento del dólar no se presentó ninguna empresa. Todo esto tiene una repercusión que nadie lo ve. Tenemos que hablar nosotros con las empresas y decirles que se presenten, y así nos pasa con toda la obra pública. Es realmente muy difícil. Siempre se discutió el tema del riesgo empresario, que no quieren jugársela, pero en este contexto es mucho más difícil”, concluyó.