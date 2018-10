“Que las mujeres sepan que no están solas, tenemos un lugar donde nos acompañamos y contenemos”

En la mañana de ayer, se llevó a cabo en el Centro Cultural “Tito” Alberti, presentación de la muestra fotográfica de Fabiana Blanco sobre Trombofilia y Embarazo; el próximo sábado, también se realizará allí una charla informativa, para difundir y concientizar sobre la problemática que afecta a muchas mujeres.

Las fotografías en exposición estarán en el C.C “Tito” Alberti hasta el martes 16, y podrán ser visitada en el horario comprendido entre las 8 y las 20 horas. Se trata de una muestra itinerante, que ya visitó sitios como la Legislatura Porteña, el Congreso de la Nación y la ciudad de La Plata. Luego de este periodo en Zárate, será trasladada a ciudades como Mar del Plata y Córdoba, dando continuidad a la idea de federalizar la propuesta de acercar y pluralizar el acceso a la información sobre esta problemática.

La trombofilia, es un desorden en la sangre, que provoca una coagulación mayor a la normal. Durante el embarazo, eso deriva en el riesgo de que las arterias por donde el bebé recibe oxígeno y alimento, puedan taparse al formarse trombos, provocando la muerte del niño.

María Gracia González y Marianela Cupparo, miembros de la Asociación Trombofilia y Embarazo, que trabaja desde hace 14 años difundiendo y concientizando sobre el trastorno, dialogaron con LA VOZ, y explicaron que la iniciativa de traer la muestra a Zárate surgió a partir de la necesidad de “hacer algo para visibilizar la problemática acá, e invitar a otras ciudades para que hagan lo mismo”.

“Nos empezamos a encontrar y a organizar, si bien existe a través de la asociación un grupo de contención donde intercambiamos datos sobre profesionales y consejos, está bueno visibilizar esto para que, si hay mujeres en Zárate que necesiten apoyo, contención o un espacio donde encontrarse y charlar, también puedan venir”, contó María Gracia. Las redes sociales también cumplen un rol fundamental al momento de compartir experiencias y consejos. Por eso, existe un grupo en Facebook con más de 6 mil miembros, de los cuales, 30 mujeres son de Zárate.

“En el marco de la muestra vamos a hacer una charla abierta, a la cual están invitadas todas las personas que deseen asistir; no es una charla orientada a profesionales. Si bien vamos a contar con la presencia de un obstetra especializado que va a venir a despejar dudas, vamos a estar brindando información y entregando folleteria, porque la mejor herramienta que podemos tener no siendo medicas, es contener y difundir, que también es prevenir”, explicó María Gracia.

Por su parte, Marianela remarcó la importancia de prestar atención a ciertos indicios como los la pérdida de un embarazo, partos prematuros o preeclampsia, que podrían ser señales del trastorno. “Por eso es bueno llegar a la gente, que las mujeres sepan que no están solas y que tenemos un lugar donde nos acompañamos, nos contenemos y arrancamos ese nuevo camino después de tener un diagnostico para volver a quedar embarazada y llevar un embarazo tranquilo”, señaló.

Para arribar al diagnostico de la trombofilia, resulta necesario realizar un análisis de sangre especifico, en laboratorios especializados que cuenten con los reactivos necesarios. Este tipo de estudios, suelen resultar muy costosos, así como también el tratamiento a base de Eparina de bajo peso molecular, que las mujeres deben inyectarse diariamente durante los 9 meses de embarazo. Esto, también forma parte de la lucha de la asociación, que busca ampliar a toda la población el acceso al diagnostico y el tratamiento.

En 2016, el Congreso Nacional aprobó la ley de Trombofilia, que promovía la detección temprana de esta problemática, pero diez días después de su votación, el presidente Mauricio Macri la vetó. Desde la Asociación Trombofilia y Embarazo volvieron a insistir este año, y presentaron nuevamente el proyecto que actualmente estudia la Comisión de Salud en Diputados. “La ley garantiza la detección precoz; hoy por hoy, hay que esperar tres embarazos perdidos para que el médico diagnostique la trombofilia. Hay mujeres que han pasado por hasta 11 perdidas de embarazos, y otros casos donde han perdido embarazos de hasta 8 meses”, señala Marianela.

Tanto Marianela como María Gracia, extendieron su agradecimiento al Concejo Deliberante por el apoyo en la instalación de la muestra, que en la próxima sesión será tratada por los ediles para ser declarada de Interés Legislativo. Asimismo, también se presentará una resolución pidiendo a la Comisión de Salud, del Congreso de la Nación que se expida, dé tratamiento favorable y que se apruebe la ley. Quienes deseen interiorizarse y obtener mas información sobre la Trombofilia, pueden ingresar al sitio www.trombofiliayembarazo.org