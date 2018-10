Tormentas eléctricas y granizo provocaron daños en la ciudad

El lunes a las 21:30 horas, cuando los rayos en el cielo zarateño iluminaban grandes nubes negras cargadas de agua, funcionarios municipales se comunicaban entre ellos preocupados por la situación que podría generar el mal clima. “Aún no nos recuperamos de la anterior tormenta y ahora se viene una nueva”, comentaban entre ellos como rogando clemencia al cielo.

Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presagiaban lo peor pero finalmente el municipio informó que no debió realizar acciones de asistencia social en la mañana de ayer. Lo que sí se registró fue una violenta caída de granizo como hace mucho no se veía por Zárate, con el diámetro de bolillas de naftalina.

Todo comenzó con una inusual actividad eléctrica a partir de las 21 horas, luego una copiosa lluvia y alrededor de las 23:30 horas una abundante caída de granizo que se prolongó por espacio de casi veinte minutos, con intermitencias.

En algunos barrios fue muy fuerte, generando algunos daños menores en viviendas y vehículos. Aunque muchos vecinos salieron corriendo a tapar sus coches con frazadas y las mismas alfombras.

Para los que circularon por las rutas fue un verdadero temporal porque si bien el viento no fue tan fuerte como las anteriores tormentas, la visibilidad fue prácticamente nula.

A nivel general no se registraron cortes de luz pese a que hubo reclamos particulares sobre la tardanza en la reposición del servicio, especialmente en la zona rural.

Mejora el tiempo hasta el jueves

El lunes fue un día que anticipó al verano, con una sensación térmica que superó los 30° y con abundante humedad. Por la noche llegó la tormenta eléctrica con una breve pero abundante caída de lluvia y granizo y la temperatura descendió desde los 27° a los 21°. Pero el mal tiempo duró poco, ayer amaneció soleado aunque un poco más fresco. En tanto el buen clima se mantendrá hoy y así permanecerá hasta el jueves a la noche, cuando según el SMN hay probabilidad de precipitaciones.