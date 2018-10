“El Municipio va a asumir esa responsabilidad con fondos propios: la obra ha sido declarada de utilidad pública”

Semanas atrás, el intendente Osvaldo Cáffaro mantuvo un encuentro con los vecinos del barrio 6 de Agosto 2, luego de que se conformaran como una asociación civil para discutir los temas del barrio. “Esta organización barrial le dará voz a quienes hasta ahora no la tuvieron. Para nosotros es muy importante que estén organizados porque así es mucho más fácil resolver los problemas colectivos”, había manifestado el Jefe Comunal oportunamente.

En entrevista con LA VOZ, como primera instancia Cáffaro destacó la dinámica de trabajo lograda junto a los presidentes de bloques del Concejo Deliberante, a través de reuniones periódicas con el propósito de abordar temas específicos: “Eso nos fortalece, por más que tengamos diferencias. Creo que arriba de la mesa se pueden plantear todos los problemas”.

Recientemente, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 4662, que declara de interés público la Obra de Seguridad Eléctrica, y autoriza al Departamento Ejecutivo, a ejecutarla con fondos del tesoro Municipal y a efectuar los ajustes presupuestarios y de readecuación de partidas que sean necesarios dentro del Presupuesto.

“Desde el gobierno anterior, y este gobierno también, se vienen pasando la pelota de ver cuando vienen o no los recursos. El Municipio va a asumir esa responsabilidad con fondos propios. La obra ha sido declarada de utilidad pública, y está planificada para el próximo año, siempre y cuando el Juez Federal lo autorice”, señaló el Intendente.

En este sentido, según describió Cáffaro, el Juez Federal de Primera Instancia, Adrian González Charvay, quien lleva adelante la causa 1061/2013, deberá autorizar si la obra se realiza con los recursos ya disponibles o no, si se realiza una licitación nueva o si sigue la misma empresa. “Hoy es la Justicia la que tiene que resolver; la obra es el corrimiento de las líneas de alta tensión. Se llegó a un acuerdo con el propietario que faltaba firmar, que nos tenía realmente preocupados porque era solo uno el que faltaba. Se llegó a un acuerdo con él, y a un consenso con la gente, y pudimos avanzar bien”.

Sigue adelante la obra de mejoramiento integral de Villa Florida

El Municipio mantiene un especial interés en remodelar todas las calles de Villa Florida para luego terminar la red de desagües y así erradicar un problema histórico del barrio de permanentes inundaciones. Para ello se presentó un plan de mejoramiento integral en el cual ya se logró enterrar una doble cañería de desagüe pluvial en el sector que corre entre la empresa arenera y el predio de las Hermanas de la Caridad de Calcuta, desde la calle 7 de Julio hasta la avenida Costanera.

Por otro lado, sobre la calle Alberti ya se finalizó la colocación de hormigón con sus correspondientes desagües pluviales y comenzó la construcción de una calle con pavimento de hormigón, que actúe como colectora vecinal de la Avenida 7 de Julio, en la cual confluirán todas las calles transversales a San Lorenzo.

Se trata de una obra de infraestructura encarada con fondos municipales en donde se construirán acequias revestidas en hormigón como parte del sistema de desagües pluviales en las calles Sargento Cabral, Sáenz Peña, Bernardo de Irigoyen, Larrea y López y Planes, entre el pie de barranca y el zanjón paralelo a la Avenida 7 de Julio, la calle Dorrego entre San Lorenzo y el mencionado zanjón, y Arribeños entre el pie de barranco y San Lorenzo.

Según informaron desde el municipio a LA VOZ, actualmente se está terminando de pavimentar calle Larrea y luego se avanzará sobre el mejoramiento del espacio verde público existente en calle San Lorenzo entre Sargento Cabral y Sáenz Peña.