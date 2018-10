La Virgen Peregrina sigue su recorrida por la ciudad

La Imagen de la Virgen de Luján que encabezará la 40º peregrinación a Luján de la Diócesis de Zárate-Campana está de visita en LA VOZ. Llegó ayer, traída por sus organizadores para que nos acompañe y todo aquel que quiera dejar sus intenciones por escrito las deposite en una urna en la mañana de hoy en calle Brown Nº742, ya que al mediodía partirá hacia otro sitio. Las mismas serán llevadas a Luján en la peregrinación.

La imagen de la Virgen se encuentra recorriendo varias instituciones y comercios de Zárate y Lima.

La peregrinación a Luján partirá desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, el próximo sábado 3 de noviembre bajo el mensaje “Por María he venido, para que tengan vida”.

Con motivo de ultimar los detalles para la peregrinación, sus organizadores solicitan donaciones de yerba, azúcar, vasos descartables (plásticos y térmicos), agua mineral y artículos de primeros auxilios. Todas las personas interesadas en donar estos elementos podrán acercarlos a la secretaría de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de lunes a viernes de 9 a 11 y de 17 a 18:30 horas hasta el 28 de octubre; aclarando que es para la peregrinación.Para mayor información, podrán ingresar al facebook de la organización de la procesión; https://www.facebook.com/Perenigracionzarate/

RECOMENDACIONES PARA LOS PEREGRINOS

-Cuando sientas que el cuerpo necesita un descanso, para un ratito.

-Descansa bien antes de salir a caminar.

-Si no haces actividades físicas, camina un rato los días previos a la peregrinación.

-Hay puestos Sanitarios a lo largo de la ruta que son asistidos por profesionales de la salud. Ante cualquier inconveniente o malestar, no duden en consultarlos. El servicio es gratuito.

-Si sufrís algún problema de salud, es recomendable que camines con alguien de su confianza. Avisale si toma algún medicamento y los horarios recetados por el médico. A lo largo del camino hay Puestos Sanitarios gratuitos para realizar cualquier tipo de consulta.

-Camina con las zapatillas usadas porque ya están amoldados al pie. No estrenen calzado el día de la peregrinación. No camines con sandalias.

-No utilizar el calzado sin medias, te genera ampollas.

-Usa medias de algodón ajustadas al pie. No uses medias de nylon, te generan ampollas.

-Llevar medias de algodón para cambiarte en el camino. Las medias de algodón son cómodas y absorben la traspiración del pie.

-Evita la ropa ajustada. Es preferible la ropa liviana, suelta y de algodón. Lleva buzo y campera para la noche, principalmente.

-Llevarte un gorrito para el sol y crema de cacao para los labios.

-Por si llueve, es conveniente que lleves alguna prenda impermeable.

-Desayuna bien antes de salir. No comas comidas que pueden caerte pesadas. Es recomendable llevar en la mochila sándwiches, galletitas, golosinas, fruta y agua para el camino.

-Evitar bebidas alcohólicas antes y durante el camino a Luján.

-Por ninguna circunstancia debe apartarse de la vera de la ruta.

-Por ningún motivo debe apartarse de la ruta.