Reclaman un programa local para alertar sobre la problemática del Grooming y el Cyberbulling

En noviembre del 2016, un importante grupo de jóvenes zarateños marcharon contra el bullying por el Centro de la ciudad para terminar concentrándose en Plaza Mitre.

La idea de aquella manifestación fue exigir el cese de las prácticas de bullying y solicitar la implementación de un gabinete de orientación escolar en las escuelas.

La convocatoria se generó por las redes sociales entre diferentes alumnos de las escuelas locales.

En este sentido, ellos mismos confeccionaron un petitorio donde juntaron firmas, para solicitar la implementación del gabinete de orientación escolar. “Es preocupante la situación, se ve todos los días. Hay veces que no se trabaja, hay profesores que se lavan las manos y no hacen nada, dejan que el tema siga pasando hasta que llega a este punto. Tenemos que hacer una reflexión para que no siga pasando lo mismo, no podemos mirar para otro lado. Los perpetradores de esto sienten un disfrute y eso no es lo adecuado”, había expresado Franco Herrera, también integrante de la Federación de Centros de Estudiantes.

En la actualidad, a casi dos años de aquella marcha todo empeoró, en el sentido en que el gobierno provincial busca que los gabinetes de orientación escolar sean “itinerantes” tras la resolución 1736 promulgada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Además de la conflictividad social en crecimiento generado por la actual situación económica del país. “En todos los colegios tienen que haber psicólogas y asistentes sociales y no se está cumpliendo. Hay colegios que no tienen ni espacio físico para eso”, recriminaron los propios alumnos que hace dos años encabezaron esta movilización.

De hecho funcionarios municipales acompañaron este reclamo pero tampoco se ha podido avanzar mucho en este sentido.

PIDEN PROGRAMA LOCAL

A principios del mes pasado, los concejales aprobaron la Resolución 3117 con el objetivo de que el Ejecutivo municipal intervenga en el tema, generando un programa “serio”, con el fin de “promover el uso responsable de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, a fin de garantizar la seguridad de protección de niñas, niños y adolescentes frente al `Grooming´ y `Cyberbulling´.

“El Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre los medios necesarios para implementar un Programa Municipal, destinado a informar, concientizar y asistir sobre estos nuevos problemas como son Grooming y Cyberbulling”, establece la resolución aprobada a principios del mes pasado.

“En la actualidad el Grooming conforma uno de los principales delitos contra niñas, niños y adolescentes, quienes se constituyen en victimas ante grommers y pedófilos que utilizan sitios webs de chats y redes sociales para contactar con sus víctimas y ganar su confianza, generalmente, con una identidad falsa o usurpada. La irrupción de las nuevas tecnologías y el acceso masivo a la red Internet han permitido la proliferación de conductas tendientes a contactar a menores para involucrarlos en situaciones que atentan contra su integridad sexual, física y psicológica. Muchos factores, como las cámaras fotográficas digitales, los celulares con cámara incorporada, los mensajes de texto, las salas de chat, los juegos en línea y los sitios de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, My Space, Hi5, Messenger, entre otros, contribuyen a que los menores estén más expuestos a situaciones riesgosas. El Grooming comprende toda una serie de conductas y acciones realizadas por adultos que buscan generar un vínculo amistoso con un menor de edad para disminuir sus inhibiciones con el objetivo de abusarlo sexualmente. En tanto el Cyberbulling o E-Bullyng refiere a conductas determinadas por la acción psicológica de amenaza, hostigamiento, humillación, acoso, chantaje e insultos de un niño/a y/o adolescente a otro mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías. Dichas problemáticas se manifiestan, por ejemplo, a través de la colocación de imágenes denigratorias en Internet, datos que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones, crear un perfil falso con el nombre de la víctima estableciendo demandas explicitas de contactos sexuales, etc. Precisamente la Ley 26892 para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social de las Instituciones Educativas, hace referencia a las tecnologías y los daños que pueden llegar a provocar y es necesario, sobre todo desde el Estado Municipal, que se generen las herramientas necesarias para combatir y prevenir estas problemáticas”, reclama la resolución sancionada por los concejales.

Ahora será el propio Estado municipal quien responda a esta resolución con un programa ya que muchos de sus funcionarios acompañaron la movilización de jóvenes hace dos años y se mostraron a favor de la aplicación de políticas públicas en la materia.