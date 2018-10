Marcharon para pedir justicia por Gabriel Carboni

En la mañana del viernes pasado, familiares, amigos y vecinos de Gabriel Carboni, marcharon por avenida Lavalle hasta el lugar donde ocurrió el lamentable hecho, llevando el recuerdo y el pedido de justicia. Algunos minutos habían pasado del mediodía, cuando varias personas comenzaron a reunirse en la esquina de Teodoro Fels y Cabildo. Allí, un importante grupo de vecinos se acercó a acompañar a la familia de Gabriel, quien perdió la vida el mes pasado, tras ser brutalmente embestido por Roberto Galeano, quien viajaba a alta velocidad por a Lavalle en su camioneta Toyota Hilux blanca.

A pesar de la angustia de la situación, la familia y los allegados de Gabriel, pudieron encontrar en la fe un refugio para sobrellevar el duro momento. Todavía, resulta incomprensible que aquel hombre al que todos describen como “una buena persona, amable y trabajadora”, haya resultado victima de la violencia al volante. Y ayer, se vivió una muestra más del cariño y amor que profesaba Gabriel, con una movilización que contó con una importante concurrencia, a pesar de no ser masivamente difundida.

Cerca de las 13 horas, la marcha que contabilizaba unas 80 personas, comenzó su recorrido por la traza Lavalle, sentido al centro de la ciudad. El destino, era reunirse en el lugar donde ocurrió el hecho.

Para protección de la familia y de todos los presentes, acompañaron la caminata dos móviles de la Dirección de Prevención Urbana; uno de ellos, custodiaba por detrás el grupo de personas para evitar el paso de vehículos, mientras el otro encabezaba circulaba por delante, cortando el paso por las calles perpendiculares. Todo se desarrolló en absoluta tranquilidad, una marcha silenciosa, con carteles que mostraban el rostro de Gabriel y la leyenda de pedido de Justicia. Durante el trayecto, varias personas se fueron sumando a la movilización, y otras se acercaron a saludar a la familia de la víctima, que encabezaba la marcha.

Al cruzar Sáenz Peña, el grupo de vecinos se detuvo para realizar allí un emotivo acto. Fue Ismael, un familiar de Gabriel, quien leyó ante los presentes una sentida carta: “Nuestra familia, es una familia cristiana, que sigue y honra el evangelio; Gabriel ha sembrado semillas en cada uno de los corazones de su familia, de sus amigos”, rezaba el texto leído.

“No estamos acá para ensañarnos con nadie, no venimos en contra de nadie, no queremos la muerte de nadie ni queremos hacer justicia por mano propia. No nos representa la violencia. No quisiéramos estar acá en este momento, nos gustaría estar en nuestras casas, con nuestras familias, yendo a trabajar, llevando los chicos a los colegios”, continuó.

En la misma línea, agregó: “A Gabriel lo mataron, lo chocó Roberto Galeano en este lugar, cuando venía manejando su camioneta Hilux Blanca, a una velocidad desorbitada. Venia sin pensar en las consecuencias”.

En otro pasaje del texto, Ismael recordó a Gabriel como “un hombre de Dios”. “Un hombre honesto, trabajador incansable, que hacia mas allá de sus fuerzas, para llevar el dinero a su casa. Él era el único sostén de su familia, un hombre alegre, siempre con una sonrisa, feliz y pensando en el prójimo. Un amigo de todo corazón y un buen vecino, que soñaba con ver crecer a sus hijos y luchaba para que su hijo de 15 años terminara la secundaria, para que no repitiera su historia y hacía lo imposible para pagar los estudios de su hija mayor que está cursando la universidad. Un hombre que amaba a su esposa, y era la contención de su madre y su hermana. Hoy estamos convocados para recordarlo, y para recordarle a la sociedad una vez más que subirse a un vehículo borracho, o como sea, y manejar como un loco por diversión, mata, destruye familias y destruye sueños”.

Luego de la ceremonia en la que se lo recordó a Gabriel, se realizó al desconcentración de la marcha y fue liberado el paso por avenida Lavalle, que había sido cortado por un móvil de la DPU, por seguridad de los presentes.

El conductor sigue detenido

El Dr. Carlos Salomón, el abogado que representa a la familia de Gabriel Carboni, comentó la situación de la causa, y confirmó que el acusado del hecho, aun continúa detenido.

“En este momento se encuentra en el Juzgado de Garantías, en virtud de una presentación que hemos hecho con la familia, para ser tenidos como particular damnificado. Esto se va a resolver en lo próximo. Hasta el momento, puede ser que surjan elementos nuevos”, señaló. Según describió, esperan que a través de las pericias, se puedan aportar material de interés para la causa caratulada como “Homicidio culposo agravado”.

“El acusado está detenido, el fiscal está a la espera de los tiempos para reunir la prueba que corresponde a estos casos. Nosotros tenemos una mirada, en virtud de cómo se dieron los hechos y las cosas que sucedieron, entendemos que esto da para un dolo eventual y queremos transformar esto en un homicidio simple”, señaló el letrado, y agregó: “Entendemos que la persona tenía total conocimiento de cómo estaba desarrollando sus conducta y actitud”.

Según el expediente, se pudo establecer que Galeano viajaba acompañado por otras tres personas en el vehículo, un hombre y dos mujeres, y que minutos antes del hecho, habían pasado por una estación de servicios a tomar un café. Al momento, una de las ocupantes del vehículo, pudo prestar declaración y describió la sucesión de los hechos previos y posteriores al siniestro donde, según manifestó el abogado, le requirieron en varias oportunidades a Galeano, que cesara su conducción temeraria y hasta se ofrecieron para conducir el vehículo.