Masiva movilización de limeños reclamando la autonomía

“Estimado Turista, sepa Ud. Disculpar la demora que le ocasionamos. El motivo de nuestra movilización es la única manera que tenemos para que la gobernadora María Eugenia Vidal nos escuche y atienda. Hace doce años que los legisladores provinciales no escuchan nuestro pedido, respaldado por un derecho constitucional y, como tal, totalmente legítimo. La presión de los intendentes a Vidal hace que el proyecto no avance. Nosotros pedimos la autonomía de Lima del Partido de Zárate porque queremos elegir a nuestras propias autoridades, queremos manejar nuestros propios recursos y porque tenemos una identidad muy diferente a Zárate”. Este era uno de los cientos de folletos repartidos en la Ruta Panamericana ayer por la tarde, en la cuarta movilización de vecinos limeños en cuatro meses; reclamando la autonomía.

En total hubo unos ocho kilómetros de colar en toda la autopista, tal cual habían anticipado desde la Asociación para la Autonomía de Lima.

“Todas las actividades comenzaron el sábado, con una campaña de información a los propios vecinos de Lima sobre dicha movilización. La de ayer fue la cuarta movilización a la Panamericana en menos de cuatro meses y en el marco de un plan de lucha que se inició el pasado 9 de julio ante la falta de respuestas de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y de los propios legisladores”, expresó Lorena Roda, la nueva presidenta de la Asociación para la Autonomía de Lima (APAL).

El día sábado los folletos que entregaban a los vecinos limeños, a modo de invitación “oficial” era el siguiente; “Si cuando llueve no podés salir de tu casa por el barro que hay, tenés que estar. Si estas cansado de andar esquivando pozos en todas las calles, tenés que estar. Si te cansaste de sacar la basura y que no pase el camión recolector, tenés que estar. Si día por medio te quedás sin agua o sin luz, tenés que estar. Si usted docente que cada vez que querés concursar por un cargo tenés que ir hasta Zárate, tenés que estar. Usted comerciante que todavía sigue peleando por tener la habilitación, tenés que estar. Si estas harto de hacer todos los reclamos en la delegación y que nadie te de soluciones, tenés que estar. Vos que ya te diste cuenta que antes de las elecciones vienen a vendernos espejitos de colores algunos personajes que nunca pisaron Lima, tenés que estar. Nosotros que seguimos eligiendo gente de Zárate y que en 130 años nos dejaron en una situación de abandono total, tenés que estar. Aquellos que militaron o militan en partidos políticos, sindicatos, instituciones, también tienen que estar. Vos, vecino limeño, que querés un futuro mejor para tus hijos, nietos y familiares, más que nunca tenés que estar. Tenemos que estar unidos con familia y amigos, porque esto sin lugar a dudas es por el futuro de todos. Solo así lograremos el progreso que merecemos y necesitamos. Si querés vivir mejor, tenés que estar. Lima, nosotros te queremos ver libre”.

MOVILIZACION A LA RUTA

Pese a que fue un lunes feriado y prácticamente sin actividad comercial en Lima, en las calles hubo mucho movimiento de temprano, y cerca de las 15 horas muchas personas comenzaron a concentrarse en la delegación municipal; luego se movilizaron hasta el barrio Citrus, ubicado en Calle 27 y regresaron por Calle 10 hasta la Ruta; a esa altura la caravana de automóviles era muy importante.

Desde las 16 aproximadamente y durante poco más de tres horas decenas de vecinos limeños cortaron un carril de la Panamericana y comenzaron a entregar folletos con la leyenda descripta anteriormente.

“Es la única manera de llamar la atención de la gobernación y de los legisladores provinciales que siguen sin atendernos y el proyecto continúa sin tratamiento. Y no nos detendremos acá, continuaremos con estas movilizaciones y este tipo de actividades hasta que el proyecto avance porque queremos empezar el debate. La propia gobernadora dijo, en su visita a Zárate, que del tema debían ocuparse los legisladores. Y la promesa de los legisladores provinciales era que vayamos a la cámara a defender nuestro proyecto; pero eso aún sucedió”, concluyó la titular de APAL, Lorena Roda.

Tras la contundente medida de fuerza de ayer, ahora la entidad evaluará los pasos a seguir en función del plan de lucha que, anticiparon, comenzará a intensificarse hasta tanto los convoquen desde la Cámara de Diputados de la provincia.