Se declaró a Zárate en Emergencia Territorial

Las palabras del secretario de Gobierno, Pablo Giménez, mientras ocupaba la banca de un concejal con licencia fueron claras; “hicimos un relevamiento en veinte asentamientos, encuestamos a 21 mil personas y encontramos toda clase de situaciones relacionadas a la salud y a la situación social. Vimos mucha vulnerabilidad social y es por ello que el intendente no dudó en declarar la emergencia territorial como herramienta para giras partidas para la asistencia social”.

De esta manera, el funcionario que forma parte de la “mesa chica” del intendente, argumentaba y defendía el motivo por el cual el Concejo Deliberante debía declarar la “Emergencia Territorial”. Por lo tanto Zárate suma una nueva “emergencia” más a la par del transporte, la seguridad (que está vencida y nunca se volvió a tratar), la emergencia laboral decretada este año y la emergencia sanitaria por la situación de los residuos.

El oficialismo argumenta que con el gobierno de Macri y el paquete de medidas neoliberales se desvirtuó todo el trabajo que se venía realizando junto con el gobierno kirchnerista en diferentes programas para los residuos, la seguridad, el transporte y el empleo. En este sentido, evaluaron que el aumento exponencial de los precios, los tarifazos y la falta de empleo se combinaron para empujar a muchos ciudadanos a la pobreza, la marginalidad y la informalidad.

“Esta ordenanza será una herramienta noble y ágil para continuar abordando al segundo grupo de barrios que vamos a relevar y que muestran idénticas problemáticas. Ya hicimos todos los asentamientos y ahora pasaremos a los barrios más humildes, en los cuales está pesando la informalidad de los servicios públicos. Además el tarifazo los está afectando y están perdiendo el empleo”, comentó Giménez.

Se aprobó sin apoyo de Cambiemos

Luego de estar casi dos meses en diferentes comisiones, todos los bloques aprobaron darle despacho favorable con algunas modificaciones. Sin embargo el bloque de Cambiemos pidió un Cuarto Intermedio en la sesión de ayer y decidieron no ingresar al recinto para su tratamiento posterior “sobre tablas”.

Este hecho fue algo que llamó la atención del resto de los bloques, dado que los propios concejales del bloque habían trabajado mucho en las modificaciones del expediente, incluso el propio concejal del Pro, Marcelo Matzkin. “Trabajamos muy bien entre todos los bloques tratando de alcanzar una ordenanza de consenso pero teníamos disensos internos en el bloque, por lo tanto decidimos no obstaculizar el tratamiento y unificar criterios a nivel interno como bloque”; así defendió la ausencia del bloque de Cambiemos en el momento de la votación de la ordenanza.

“El bloque de concejales radicales estuvimos en desacuerdo con el manejo indiscriminado de los fondos que realiza el municipio; en las rendiciones de cuentas vemos cuánto se gasta pero no cómo, ni para qué. Había barrios que tenían presupuestados montos importantes y luego vimos en rendiciones de cuentas que tenían ejecutados cero pesos. Por lo tanto decidimos que el poder indiscriminado en el manejo de las partidas no era lo conveniente, y lo hemos charlado incluso con el gobierno provincial alcanzando esta postura. Entendemos que parte del bloque hizo modificaciones y se involucró pero, finalmente, decidimos no aprobarlo”, e valuó María Elena Gallea, la edila radical presidenta del bloque Cambiemos.

“El espíritu de la ordenanza era la de otorgarle al intendente una herramienta presupuestaria para reasignar partidas y reforzar el área de Desarrollo Humano y Promoción Social con vistas al presupuesto 2019. Es una facultad que el propio municipio puede hacer por sí mismo pero se decidió darles participación a los propios concejales para ampliar la base de consenso. De hecho Cambiemos trabajó mucho el expediente, le dio despacho favorable pero se ausentó del recinto a la hora de la votación. Entendemos que tuvieron un nivel de incongruencia política absoluta, trabajaron en la reforma, aprobaron el expediente en comisión y desaparecieron a la hora de aprobarlo sobre tablas”, criticó la presidenta del bloque de Nuevo Zárate, Ana Laura Allemann. “Quisiera destacar que el oficialismo siempre estuvo abierto a que se apruebe con la mayor cantidad de votos pero sorprendentemente el bloque Cambiemos no lo acompañó. Entiendo que lo consultaron con el gobierno provincial y le bajaron el pulgar al proyecto que ya habían trabajo y si bien todos respondemos a diferentes líneas políticas, también entendemos que estas líneas también se defienden desde una banca y presentes en el momento de la votación de un expediente”, concluyó Allemann.

Finalmente la “Emergencia Territorial” se aprobó con el apoyo de todos los bloques menos la totalidad del Frente Cambiemos.