“Es una aberración no tener servicio de emergencia en Ruta 9”

El Partido de Zárate sigue careciendo de un servicio de emergencia sobre la Ruta Nacional Nº 9. Un accidente ocurrido el 15 de agosto pasado, que arrojó como saldo dos motociclistas gravemente heridos en el ingreso al barrio Los Ceibos, fue el hecho que originó las preguntas, las consultas y la confirmación que el Partido carece de un servicio de emergencia. En realidad está el Servicio de Emergencia Municipal (SEMU), brindado por Bomberos, pero que solamente se limita al casco urbano y si se dirige a la Panamericana sólo lo hace voluntariamente.Tal como lo confirmaron en su momento desde la Asociación de Bomberos Voluntarios, la ambulancia del SEMU solamente asiste en la ruta de forma solidaria y cuando no está abocada a sus obligaciones dentro de la ciudad.

La situación actual es que Zárate carece de un servicio de emergencia ya que la empresa concesionaria del corredor no tiene contrato con Vittal; y por lo tanto no hay empresas que brinden asistencia médica en caso de accidentes en la ruta más importante y estratégica del país, por lo menos en la zona de concesión que atraviesa nuestro Partido.

En realidad, el gobierno provincial viene “empujando” a los municipios para que acepten el ingreso del SAME, el cual sí brinda este servicio sobre la autopista. De hecho Baradero lo tiene y Campana también.

Por lo tanto los automovilistas que circulan por el Partido de Zárate y lo mismo vecinos de los barrios aledaños a la Panamericana están sin servicio de cobertura médica ante algún tipo de accidente.

“Si ocurre un accidente entre la Ruta 193 hasta el límite Baradero, lo más probable es que la persona accidentada se muera en caso de un hecho grave. Si hay un accidente en el kilómetro 103 de la Panamericana, por dar un ejemplo, una ambulancia tarda 30 minutos en ir hasta el lugar y otra media hora en traer al accidentado, en la ambulancia, hasta el hospital de Zárate. Así se pierde la famosa “hora de oro” para la atención del traumatizado en shock”, expresó el concejal del Frente Renovador, Gustavo Morán; quien además es jefe de Cirugía del Hospital Zonal Virgen del Carmen.

“Es un corredor privado, y la empresa y el Estado nacional deben hacerse cargo porque todos pagamos en el peaje por este servicio que hoy no se brinda. Por lo tanto es una aberración que Zárate no tenga servicio de emergencia en Ruta 9. Estamos todos los ciudadanos de Zárate que transitamos por la ruta y los vecinos que viven en ambos lados de las colectoras, bajo un peligro inminente todo el tiempo”, evaluó el edil.

Tras aquel accidente del 15 de agosto, en el cual los dos motociclistas quedaron una hora tendidos sobre la banquina a la espera de una ambulancia, el bloque del Frente Renovador ingresó una Comunicación (Pedido de Informes) solicitando a Vialidad Nacional que informe sobre el Servicio de Emergencia para los usuarios.

“De aquel pedido de informes no hemos tenido ninguna información o respuesta oficial. Hemos pasado la posta a los legisladores provinciales para que también intercedan los legisladores nacionales pero no sucedió nada. En el Hospital seguimos recibiendo a una gran cantidad de vecinos heridos en accidentes de tránsito que se dan entre el kilómetro 79 y 108 de la Panamericana. He tenido contactos con representantes de Vittal y nos confirmaron que cesaron su contrato con Vialidad Nacional. Por lo tanto hoy nadie está brindando este servicio esencial en la ruta más importante del país”, volvió a reclamar el concejal massista.

“Respecto al SAME se está instalando en toda la provincia y me parece bien, si trabajan bien. Ahora nosotros, como concejales y vecinos de Zárate, debemos exigir que la empresa concesionaria haga lo que tenga que hacer, y brindar el servicio a quienes pagan por transitar, tanto las colectoras como la propia autopista”, concluyó Gustavo Morán.