Zárate, una de las sedes del Festival Pre Diamante 2019

El Municipio de Diamante, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, dio a conocer las fechas de las Sub Sedes del Pre Diamante, de cara a la nueva edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2019. Zarate, Pavón y Urdinarrain son los lugares fijados para estas instancias.

Diamante vuelve a apostar a la realización de este certamen, a fin de planificar con antelación las posibles Sub Sedes del Pre Diamante, con sus fechas estimadas, el jurado y el reglamento del mismo.

“Estamos muy satisfechos con lo obtenido en la edición anterior, no solo por la oportunidad ofrecida a nuevos músicos, sino por la calidad de espectáculo folclórico brindado al público presente en cada noche festivalera de nuestra ciudad” resaltó el Presidente Municipal, Prof. Lénico Aranda.

En este sentido, desde ese Municipio adelantaron que la Sub Sede de Zárate, será el 20 de octubre y Pavón, el 10 de noviembre. Este año se suma la Sub Sede Urdinarrain, la cual será el sábado 17 de noviembre, en tanto que la final será en Diamante durante el mes de diciembre.

Por su parte, el Director de Cultura y Turismo, Marcelo Maddoni, señaló que: “Volver a apostar a la realización de esta instancia previa de nuestro Festival Mayor, permite que nuevos valores de la música tengan la oportunidad de subir al escenario Carlos Santa María durante las noches del Festival, que será desde el jueves 3 al lunes 7 de enero 2019”.

EN LA SOCIEDAD VECINAL DE VILLA CARMENCITA

En Zárate, la jornada será el próximo sábado a las 21 horas en la Sociedad Vecinal Villa Carmencita, ubicada en calle Rawson Nº 1563.