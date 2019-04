Aparecieron pintadas y se intensifica la presencia de dirigentes en los barrios

El escenario político, hoy en día, es la ciudad. Pronto el espacio se irá acotando y se tornará aún más preciso, reflejándose en los medios de comunicación, en los actos políticos y en la apropiación del propio espacio público donde abundarán pasacalles, “posteros”, pancartas y afiches. Pero hoy el “almácigo político”, donde germina el comentario y las vacilaciones de los futuros candidatos, es la ciudad. O sea el café, el pasillo del palacio municipal, las esquinas, las unidades básicas, las largas caminatas en la Costanera de los dirigentes que pretenden sosegar la ansiedad y los asados en los quinchos. Nada concreto y todo, a su vez, dinámico, pero enmarcado en la ciudad.

En este sentido asoman pintadas que nadie se atribuye, como “Sandra 2019” en color verde en una medianera blanca de Pinto y Moreno. O “Zulma de Angelis Intendente” dos cuadras más adelante sobre calle Moreno. También sucedió que algunos vecinos de barrios periféricos vieran pasar fugazmente a algún candidato de quien atesoran una tarjeta o la donación de productos para un comedor. Pero las listas y los nombres están por resolverse aún, aunque la campaña ya se inició en su primera fase de gestación.

Claro que todo está supeditado a las decisiones que se tomen a nivel nacional y provincial, dado que cada agrupación y partido guardan una cierta organicidad y el armado de las listas a nivel local depende de lo decidido en otros pasillos. Tampoco resultará lo mismo que termine postulándose Cristina Fernández de Kirchner o no lo haga, por el peso propio de la ex presidenta.

Pero con el afán de ir parando las piezas sobre el tablero político, y realizando un recorte netamente en lo distrital, se podría mencionar algunos nombres que se rumorean para cada uno de los espacios políticos; amén de que nadie se ha lanzado oficialmente.

Nuevo Zarate y el PJ

El oficialismo local, condensado en la agrupación Nuevo Zárate, quiere a Osvaldo Cáffaro como candidato a intendente. Esto fue hecho público por el propio presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos. Por lo tanto no hay otro candidato, y los rumores hacen suponer que, finalmente, así será.

Nuevo Zárate forma parte de la Mesa de Unidad Ciudadana Zárate- Lima y mantiene un acuerdo político con el Partido Justicialista de Zárate. Al no habilitarse listas colectoras para estas elecciones, algunos especulan con que el intendente buscará la “re-reelección” con la histórica Lista Nº 2, algo que nunca hizo en sus anteriores postulaciones, o que vaya con una “boleta corta”, es decir con la boleta sola de Nuevo Zárate sin adherir a ningún partido a nivel nacional y provincial. Aunque habrá que esperar qué define la justicia sobre las listas colectoras. En este caso el PJ tendría que presentar a un candidato propio.

Otros nombres en danza que salieron a la luz como precandidatos a intendente son Marcelo “Patón” Torres y el nombre del diputado nacional, Abel Furlán, aunque el dirigente metalúrgico ha expresado públicamente que no tiene intenciones de presentarse porque su lugar está en el movimiento obrero. Cabe aclarar que todos los nombres mencionados son los que transitan el terreno de los rumores y los trascendidos en los últimos días.

En este sentido hay que destacar que el sector político peronista que no participa de la Mesa Unidad Ciudadana es el del ex secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, cuyo exponente a nivel local es el concejal limeño, Lucas Castiglioni, quien ha comenzado su propia campaña en las redes sociales con montajes audiovisuales que se tornaron virales, en donde le apunta con pesada munición irónica al caffarismo y al PJ local, pero también a Cambiemos.

EL PRO Y EL RADICALISMO, DOS ESPACIOS EN CAMBIEMOS

En el Frente Cambiemos se mencionan dos nombres fuertes: uno del Pro, el actual concejal Julián Guelvenzú, y la diputada provincial de la Unión Cívica Radical: Sandra Paris.

Todavía no está determinado de qué manera los dirigentes nacionales y provinciales de Cambiemos definirán quién irá como precandidato. Ambos intensificaron su presencia en diferentes barrios, en lugares públicos y opinando sobre diferentes temas pero pesa una inquieta incertidumbre aún en sus propios militantes.

No sólo es Cambiemos o el kirchnerismo: qué se rumorea en otros espacios políticos

Certidumbre económica e incertidumbre política. Así puede resumirse el escenario con vistas a la elección de octubre próximo. Toda una novedad, si tenemos en cuenta que las repentinas y bruscas disparadas del dólar y del índice de precios afectaron, muchas veces, la previa de los procesos electorales.

En el orden local, al igual que a nivel nacional, no todo es Cambiemos o kirchnerismo. La cara visible en Zárate del Frente Renovador que lidera Sergio Massa es el cirujano y concejal, Gustavo Morán. No hay otro precandidato por el momento. En este sentido hay que volver a aclarar que se está realizando un recorte distrital de los nombres en danza como precandidatos a intendente.

Por parte del Socialismo existe una situación similar, con Claudia Menéndez como la figura que encabezaría la lista de precandidatos, quien a su vez ya expresó que acompañará una eventual candidatura presidencial del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.

Cabe recordar que en marzo pasado, dirigentes del Partido Socialista (PS) de Zárate, brindaron una conferencia de prensa sobre su posicionamiento para este año electoral. Claudia Menéndez y Joel Rodríguez, señalaron que se encuentran trabajando desde el socialismo en la construcción de un frente electoral y programático siguiendo la línea del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que han dado a llamar “Frente Progresista y Federal”.

“Lavagna es una alternativa que parte de la necesidad de no seguir con lo que tenemos, ni de volver a lo que teníamos”, manifestó Joel Rodríguez del PS junto a Claudia Menéndez a su lado.

En el plano local, revelaron, se encuentran en dialogo con sectores del peronismo, entre otros.

Y lo propio con la agrupación Libres del Sur y Barrios de Pie, que postula a la dirigente social, Zulma de Angelis, quienes se vienen mostrando muy activos y organizando distintas actividades con fuertes críticas al Gobierno de Macri.

En cuanto al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Partido Obrero llevaría nuevamente a Miguel Díaz como referente, un empleado de una empresa metalúrgica de la zona.

UN CANDIDATO NUEVO

Finalmente, el único precandidato “nuevo” que se mostró hasta el momento es el Pastor Fernando Parente. Tal como se autodefinió, “el único precandidato a intendente cristiano evangélico, Pro Vida, Pro Familia”, referente de “Unión Por Todos” y quien se ha manifestado en contra de la educación sexual integral y la ideología de género.

EL CLIMA ELECTORAL VA EN AUMENTO

Las piezas están sobre el tablero, la ciudad va adquiriendo un color especial que irá ganando nitidez con el paso de las semanas y con vistas a las Primarias. Todos los dirigentes mantienen sus celulares con crédito, buscan cargarlos en cualquier recóndito esquinero. Nadie quiere perderse reuniones, asados o la oportunidad para evocar efemérides partidarias políticas. Todos saben que la campaña en Zárate y Lima ha comenzado.

Aunque oficialmente, la campaña electoral se inicia el 12 de julio y el 11 de agosto serán las PASO, donde quedarán definidos los candidatos que podrán postularse en las elecciones generales previstas para el 27 de octubre.

Todavía falta mucho para la campaña y las PASO y todo está por verse, pero el clima electoral en Zárate va en aumento.