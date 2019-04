“Tenemos la vocación política de representar a los vecinos”

Para trazar un análisis social y político local, el ex diputado bonaerense y actual prosecretario legislativo de la cámara baja provincial, señala que es importante abrir el foco y entender que Zárate, se encuentra inmerso en un territorio complejo como es la provincia de Buenos Aires y que actualmente se encuentra atravesado por numerosas variantes que no escapan al plano nacional.

Su conocimiento del territorio bonaerense comenzó, quizás, junto con sus inicios en la militancia política, en tiempos más duros como lo fue el comienzo de la década del ’80. Torres sostiene que es estado que presenta actualmente la provincia, no es distinto al que vive el país; habla de un desgarro social, de la Argentina que no tiene para comer, de la falta de programas y de inclusión. Todo esto, lo vincula directamente con la política económica que impulsó la actual administración que encabeza el presidente Mauricio Macri, y la decisión de haber acudido al Fondo Monetario Internacional: “No hay en nuestro país o en el mundo ninguna experiencia loable o positiva con el FMI. Sin ir más lejos, en Grecia ha desarrollado un plan para bajar el gasto hasta el 2060, lo mismo están pidiendo para Argentina. Quieren garantizar un ajuste que les asegure el pago de una deuda que aumentó geométricamente. En los próximo cinco años hay que pagar cerca de 200 mil millones de dólares, este año hay que pagar 50 mil millones de dólares, el año pasado se pagaron casi 20 mil millones, en un año donde creció el 5% de la pobreza, donde la inflación fue record, y la Argentina produjo riqueza”.

Si hace una reducción de la fotografía que muestra la situación nacional, Torres advierte que la provincia que hace cuatro años gobierna María Eugenia Vidal, muestra “una pérdida sistemática de fuentes de empleo, sin obra pública, con las escuelas, los hospitales y los caminos en muy mal estado”, y añade: “Nosotros tenemos que dar cuenta de esta situación. El peronismo ha cometido errores a lo largo de su historia, pero siempre ha dado cuenta de la realidad”.

Desde su perspectiva, las deficiencias que se observan al momento de garantizar la s

satisfacción de las necesidades básicas de la población no hablan del fracaso de un modelo económico, sino todo lo contrario, “un modelo que está saliendo bien”. “El FMI no auxilia a países desarrollados con economías fuertes, va en auxilio de países que están en crisis y tienen dificultades en sus estructuras económicas; cuando el FMI ayuda un país, los inversores no van a ese país porque saben que ahí hay problemas serios. La discusión en el mundo es cómo cuidar las economías propias, nosotros hacemos todo lo contrario. El Estado ha resignado el control de la economía, el FMI que ordena la economía, quiere que haya menos producción pero más superávit de dólares para que le paguemos la deuda a sus socios. Su propósito es construir un ejército multimillonario de pobres”.

Al respecto, sostiene que su trabajo, dentro del espectro peronista, es el de recobrar la cercanía y el enamoramiento con los vecinos, a través del trazado de un camino colectivo “de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba”.

Desde 2015 hasta la fecha, se le ha requerido al peronismo la realización de una autocrítica, la respuesta al “¿qué falló?”. El ex diputado sostiene que existen ciertas trampas en aquellos que dicen autocriticarse y que, al final de cuentas, no reconocen ningún error. Por eso advierte: “La autocritica, para empezar a hacerla distinta, hay que hacerla desde uno mismo. Yo creo que a veces uno excede su rol individual dentro de lo colectivo, y enojarse antes que escuchar, son los errores que yo creo que he cometido. Tendríamos que haber avanzado más en una decisión más profunda de distribución del ingreso; haber discutido el sistema financiero, y una política federal mucho más intensa, de mayor autonomía; tendríamos que haber avanzado en una reforma constitucional y político-electoral; haberle dado más autonomías a las instituciones; definir una nueva política energética; una política ferroviaria, donde hay una gran crisis en el transporte, que es el principal costo para la producción y los ciudadanos”.

“TENEMOS QUE DAR EL DEBATE Y HACER LAS PASO”

La actividad lo muestra a Marcelo Torres en continuas recorridas por distintos barrios, generando acercamientos con vecinos e instituciones. Así, se lo pudo ver visitando la Sociedad de Fomento del barrio Almirante Brown, el Jardín Nro. 915, y colaborando con equipos de fútbol femenino de la ciudad. Seguimos haciendo lo que nos gusta hacer”, define el ex legislador.

La pregunta, es hacia donde conducen todas estas iniciativas: “Tenemos la vocación política de representar a los vecinos, somos parte de un sector muy importante del peronismo, que hoy conduce el Partido Justicialista en nuestra ciudad y sabemos que hay una gran parte de la sociedad que quiere acompañarnos, que quiere una propuesta distinta, integradora, de una ciudad moderna, inclusiva, inteligente, tecnológica y estamos dispuestos a trabajar por eso”.

Quizá como fuerza opositora por antonomasia en la actualidad, el peronismo presenta un saldo pendiente en la promesa de unidad surgida luego de la derrota en las elecciones generales de 2015. “Los procesos políticos a veces superan a las voluntades, ha habido internas dentro del peronismo, los procesos de unidad tienen una instancia que son las PASO, que son una forma de constituir la unidad mediante la disputa electoral. Las PASO nos contienen a nosotros, contiene la unidad para enfrentar el espacio neoliberal de Cambiemos y busca lo mejor de todos nosotros en una competencia electoral; creo que no es el mal de nadie, todo lo contrario, hemos cometido errores por no dar espacio a estas disputas. Todos los que estamos en el espacio de opositor, tenemos que dar el debate y hacer las PASO, bienvenidos todos los que quieran participar”.

¿Y qué lugar ocupará Marcelo Torres dentro de ese esquema? Bien, el ex diputado define: “Tengo el deseo de ser propositivo para contactar con lo mejor, el peronismo tiene que gobernar esta ciudad, crear una sensibilidad que se aplique a la tecnología. Estamos a tiempo, se ha hecho mucho, hay que valorar lo que se hizo, pero hay que pensarla por lo que falta, que es fundamentalmente estructural en lo que tiene que ver con los servicios, las escuelas, los jardines maternales que nos faltan, las universidades que nos faltan, lo cultural artístico que nos falta. Lo que se hizo, ahora hay que resignificarlo en una nueva forma de gobierno, abierto, descentralizado permanentemente. Haciendo un presupuesto participativo, yendo con maquinaria a un barrio no estamos resolviendo, los barrios necesitan un Estado continuo, un dispositivo inteligente que permita saber cómo está el sistema de transporte, el sistema de recolección de residuos. Se termino la etapa de gobernar desde lejos, este peronismo que viene en la Argentina ha aprendido para gobernar de otra manera. Mi lugar será acompañanando el proceso de actualización del peronismo, de unidad, de disputa, representando y siendo el precandidato de este espacio”.