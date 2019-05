Estudian el arribo del SAME y se dilata su tratamiento en el Concejo Deliberante

Durante la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal el año pasado a nuestra ciudad en la que mantuvo una encuentro con el intendente Osvaldo Cáffaro, se le recomendó al Municipio la aprobación del desembarco del servicio de SAME en Zárate.

El Ejecutivo hizo su trabajo enviando el proyecto al Concejo Deliberante y desde el año pasado que está siendo estudiando en la comisión de Legislación e Interpretación.

Al respecto, existe una insistencia de parte del gobierno bonaerense en generar una red asistencial en todo el territorio provincial con el SAME, incluyendo a la mayor cantidad de distritos posibles dentro de este esquema.

Actualmente los Bomberos Voluntarios se encuentran prestando el SEMU, el Servicio de Emergencias Municipal que ha cumplido con todas las expectativas; tanto de los propios usuarios como del municipio. Sin embargo aún está en estudio; mejor dicho, “en trabajo político” como respondieron fuentes del Concejo Deliberante. “Todavía estamos buscando el medio, Same o Bomberos”, evaluaron.

Por un lado hay una postura clara de muchos concejales y funcionarios municipales de que el SAME sea manejado por los bomberos, generándose así un esquema mixto de administración y coordinación de las ambulancias y de todo lo relacionado a la emergencia en la vía pública y en las rutas.

El gobierno provincial reconoce este tipo de esquemas y ha montado un programa de capacitación continua en diferentes aspectos del SAME, principalmente en estrategias de comunicación, instrucciones de pre arribo de las ambulancias, interrogatorios dirigidos y métodos de categorización. Este tipo de cursos son dirigidos a bomberos voluntarios y operadores en todos los municipios en donde hay una cogestión del sistema o en donde los bomberos participan de forma activa.

Por lo tanto los pasos a seguir son que el Concejo Deliberante termine de estudiar el convenio entre el Municipio y el SAME, se apruebe, y luego se avance en la capacitación de bomberos y en la preparación del programa. La idea era que el proyecto del desembarco del SAME sea tratado y aprobado en los primeros meses de actividad legislativa; situación que finalmente no ocurrió. Al respecto los bomberos están expectantes sobre su tratamiento y las definiciones que irán marcando los concejales.

EL SAME EN PROVINCIA

En rigor, el SAME es un proyecto conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y cada uno de los municipios en los que ya opera. Claro que para ello se generó un esquema de giros de fondo para el primer año de parte del gobierno provincial pero para los años siguientes, el envío de los fondos para su funcionamiento irá ajustándose y para el cuarto año se trataría de un servicio del cual deberían hacerse cargo la Comuna.

Esto generó y genera cierta reticencia de parte de los intendentes bonaerenses, los cuales algunas ya aceptaron a regañadientes el servicio en función de la economía de cada una de las Comunas; dado que es un servicio que, a la larga, deberán hacerse cargo los municipios, al igual que fue la seguridad en la gestión provincial de Scioli.

Los municipios donde actualmente funciona el SAME son; 25 de Mayo, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Alsina, Arrecifes, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Berisso, Berazategui, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Carlos Tejedor, Castelli, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General La Madrid, General Las Heras, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, José C. Paz, La Plata, Lanús, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Maipú, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz, Monte, Moreno, Morón, Necochea, Olavarría, Patagones, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Puan, Punta Indio, Quilmes, Rauch, ,Rivadavia, Rojas, Saavedra, Salliqueló, San Andrés de Giles, San Cayetano, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tigre, Torquinst, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Tres Lomas, Vicente López, Villa Gesell y Villarino.