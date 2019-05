Ya tiene fixture el Campeonato Oficial

El lunes por la noche en la sede de la Liga Zarateña de Fútbol se informó en forma completa toda la programación del Campeonato Oficial 2019 que estará comenzando el próximo fín de semana.

Si bien ya se conocían la integración de las dos zonas y la programación de la primera fecha, ahora todo el fixture ya fue publicado.

De ésta manera serán quin ce (15) los equipos que tomarán parte en primera división.

TODA EL FIXTURE

Este es el fixture del Cam peonato Oficial de primera di visión.

ZONA «A»

1ra Fecha

Estrada FBC vs Lima FBC, Maipú vs Social Obrero y Sarmiento vs Ferroviarios.

Libre: San Miguel.

2da. Fecha

Ferroviarios Unidos vs Maipú, Social Obrero vs Estra da FBC y Lima FBC vs San Miguel.

Libre: Sarmiento.

3ra. Fecha

San Miguel vs Social Obre ro, Estrada FBC vs Ferroviarios Unidos y Maipú vs Sarmiento.

Libre: Lima FBC.

4ta. Fecha

Sarmiento vs Estrada FBC, Ferroviarios vs San Miguel y Social Obrero vs Lima FBC.

Libre: Maipú.

5ta. Fecha

Lima FBC vs Ferrovia rios Unidos, San Miguel vs Sarmiento y Estrada FBC vs Maipú.

Libre: Social Obrero.

6ta. Fecha

Maipú vs San Miguel, Sar miento vs Lima FBC y Ferrovia rios Unidos vs Social Obrero.

Libre: Estrada FBC.

7ma. Fecha

Social Obrero vs Sarmiento, Lima FBC vs Maipú y San Miguel vs Estrada FBC.

Libre: Ferroviarios Unidos.

ZONA «B»

1ra. Fecha

Malvicino vs Paraná, Náuti co Arsenal vs Belgrano, Máxi mo Paz vs Defensores de Estra da y Deportivo Mitre vs Central Buenos Aires.

2da. Fecha

Deportivo Mitre vs Malvicino, Central Bs. Aires vs Máxi mo Paz, Defensores de Estrada vs Náutico Arsenal y Belgrano vs Paraná.

3ra. Fecha

Malvicino vs Belgrano, Pa raná vs Defensores de Estrada, Náutico Arsenal vs Central Bue nos Aires y Máximo Paz vs De portivo Mitre.

4ta. Fecha

Máximo Paz vs Malvicino, Deportivo Mitre vs Náutico Arsenal, Central Buenos Aires vs Paraná y Defensores de Estrada vs Belgrano.

5ta. Fecha

Malvicino vs Defensores de Estrada, Belgrano vs Central Buenos Aires, Paraná vs De portivo Mitre y Náutico Arsenal vs Máximo Paz.

6ta. Fecha

Náutico Arsenal vs Malvicino, Máximo Paz vs Paraná, Deportivo Mitre vs Belgrano y Central Buenos Aires vs De fensores de Estrada.

7ma. Fecha

Malvicino vs Central Buenos Aires, Defensores de Estra da vs Deportivo Mitre, Belgra no vs Máximo Paz y Paraná vs Náutico Arsenal.