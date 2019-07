Roban un auto que llevaba materal radioactivo

En los últimos ocho años delincuentes aprovechan que la principal arteria del país está abandonada de parte del Estado, sus obras de remodelación están frenadas, no se realiza el mantenimiento adecuado y los valores de sus peajes son altísimos en función de la inversión mostrada por las empresas concesionarias. La Ruta Panamericana es una arteria vieja, y por ella ya no circula de manera fluida la oxigenación necesaria para un país en retroceso económico.

La falta de iluminación genera las condiciones para que delincuentes coloquen pesadas piedras sobre el asfalto con fines de robo. La presencia policial es nula en inmediaciones a la colectora de Zárate y Campana y, por si fuera poco, no hay servicios de emergencia en nuestro Partido. Por lo tanto, y en caso de un accidente, las horas que tarda una ambulancia desde Zárate hasta llegar a la Panamericana podrían ser vitales para salvar vidas.

En este caso ocurrió un hecho insólito, un grupo de delincuentes asaltaron a personal de una empresa que realiza ensayos no destructivos de Campana, cuando transitaban por la Ruta 9 en inmediaciones de la empresa Holcim, ya dentro de los límites de nuestro Partido.

Los tres ocupantes del vehículo fueron sorprendidos por una piedra de gran porte colocada en el camino, la cual los obligó a detenerse. Fue cuando los ladrones los abordaron para despojarlos de sus pertenencias, y huir a campo traviesa. Sin embargo, no contemplaron que entre los objetos que llevaban los ocupantes del auto había una caja hermética que en su interior tenía una cápsula guardada con Iridio 192, un elemento utilizado en la realización de ensayos no destructivos, un elemento radiactivo.

Al llegar el personal policial e interiorizarse de la situación, rápidamente salió en busca de los sujetos, hallando a su vez el contenedor (similar a una valija) y las pertenencias de los tres ocupantes del vehículo, a unos mil metros de donde habían sido asaltados.

Defensa Civil y Policía Ecológica intervinieron en el lugar del hecho.

Iridio 912

El iridio es un metal muy denso y estable que se usa en joyería y otras actividades muy comunes. Es muy estable y por ello es uno de los más usados del mundo.

En cambio, el iridio-192, uno de sus isótopos, no tiene nada de seguro. Los isótopos son “átomos desequilibrados”, átomos que tienen un número de neutrones distinto al normal. Hay muchos isótopos naturales como el carbono 13 (usado en medicina por sus propiedades magnéticas) o el famoso Carbono-14 (que se usa en arqueología para datación histórica).

Otros son artificiales y se fabrican para distintos usos o surgen como resultado de los procesos de fisión nuclear. En este caso, el material tiene usos en radiografía industrial (se suele usar, por ejemplo, para ver si las canalizaciones de los oleoductos tienen fugas). Pero este tipo de isótopos artificiales, al ser muy inestables, tienen otros usos. El 192 está considerado como uno de los materiales radioactivos con los que elaborar una ‘bomba sucia’, bombas que dispersan material radioactivo en el aire. No en vano, como han explicado las autoridades, la exposición al iridio-192 “puede ser peligrosa para las personas si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico” y puede causar daños “a quienes estén en contacto con ella durante un tiempo breve (de minutos a horas) y si el material no se encuentra en su contenedor representa un riesgo importante para la salud”.

El Iridio 912 también se utiliza como marcador radioeléctrico en la industria petrolera, especialmente en las plantas petroquímicas y tuberías. La radiografía gamma industrial sirve para examinar las soldaduras, para probar y clasificar su estado en tuberías presurizadas, recipientes a presión, contenedores de almacenamiento de alta capacidad y determinadas soldaduras estructurales.