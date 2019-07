Ya son cuatro los edificios escolares que suspenden las clases en Zárate por falta de calefacción

La situación en las escuelas de Zárate se profundiza y al día de hoy son cuatro los establecimientos educativos que decidieron suspender sus clases, ante la falta del servicio de gas que impide brindar calefacción en las aulas.

Los directivos de la Escuela Secundaria Nro. 2, donde también se dicta el Plan Fines durante la noche, fueron los primeros que tomaron la decisión de no exponer a los alumnos a las precarias condiciones de estudio ante el descenso de la temperatura, propia de la temporada invernal.

A esta institución, le siguieron la Escuela Primaria Nro. 10 (con suspensión de clases en dos turnos), donde también funciona la Escuela Secundaria Nro. 22; en la mañana de ayer, brindaron un comunicado donde se expresaba que “ante la falta de respuestas de las autoridades provinciales se ha tomado la decisión de suspender todas las actividades los días jueves y viernes. No hay clases, por los motivos de público conocimiento”.

En la misma sintonía, la Escuela Primaria Nro. 7, donde funciona la Secundaria Nro. 14, el CENS Nro. 451 y el CEF Nro. 61 cerró sus puertas por las bajas temperaturas (lo que afecta a un total aproximado de 600 alumnos), al igual que la Escuela Técnica Nro. 1, ex Colegio Industrial. Lo que tienen en común todos estos establecimientos, es que desde hace meses se encuentran con el suministro de gas suspendido dado que la empresa prestataria les colocó el cepo a raíz de fugas en las conexiones. En el caso del ex Colegio Industrial, las obras ya se encuentran en curso y se espera que para la próxima semana puedan contar con el servicio.

El presupuesto total para todas estas obras, que según informaron fuentes educativas consultadas ya cuentan con su respectivo legajo, asciende a los $ 5 millones y medio de pesos, que hasta el momento la provincia no fueron girados en su totalidad; y en caso que el dinero llegue a la brevedad, aseguran que no sería una solución inmediata ya que el plazo de ejecución de los trabajos es de aproximadamente dos meses. Cabe remarcar que este escenario había sido planteado meses atrás por los gremios docentes, que impulsaron el reclamo en simultáneo con la lucha por la apertura de paritarias.

La situación se repite en toda la Provincia

Este preocupante escenario no solo tiene lugar en Zárate, sino que lamentablemente aparece como un patrón repetitivo en todo el territorio bonaerense. Así lo describieron desde el gremio de Suteba, que a traves de un comunicado, denunciaron problemas en las instalaciones de gas en distintos establecimientos educativos. “Con temperaturas bajas y un invierno que recién empieza, alumnos y docentes nuevamente sufren las consecuencias de un Estado ausente, poniendo en riesgo la salud y el derecho a la educación adecuada”, señalaron.

Al respecto, detallaron que en Lomas de Zamora hay 59 escuelas sin gas; en Florencio Varela 20 escuelas sin conexión de gas y más de 40 sin calefacción; en La Plata más de 100 escuelas con problemas de calefacción y/o sin conexión de gas; en General Pueyrredón más de 30 establecimientos sin gas; en San Miguel 70 escuelas afectadas sin gas y con turnos reducidos; en Vicente López más de 5000 estudiantes afectados cursando en aulas sin calefacción; en Moreno más de 70 escuelas sin gas y sin Servicio Alimentario Escolar; en José C. Paz 80 escuelas sin gas y en Malvinas Argentinas 23 escuelas sin calefacción.

“Esta es sólo una muestra de la cruda realidad de escuelas perjudicadas a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires. La situación crítica se profundizó luego de las muertes de Sandra y Rubén el 2 de agosto de 2018, con la explosión en la Escuela Nro. 49 de Moreno. La solución que improvisó el Gobierno fue la de cortar el gas en las escuelas”, refirieron. Al respecto, la Secretaria General Adjunta del SUTEBA, Silvia Almazán, expresó: “Se cumplieron 11 meses desde que perdimos a Sandra y Rubén por la desidia de Vidal, y aún hay cientos de establecimientos escolares sin gas. La semana pasada, en una denuncia pública, expusimos un relevamiento de 20 distritos: 417 escuelas afectadas y más de 200.000 alumnos se ven perjudicados. Lamentablemente, ese número se acrecienta día a día. Necesitamos que el Gobierno accione integralmente en defensa de los derechos de estudiantes y docentes, esto no puede seguir así”.

«¿En que gastaron 1.500 000 de pesos que les destinó provincia?»

La diputada Sandra Paris advirtió que el Gobierno bonaerense giró los fondos meses atrás para esas reparaciones. Se trata de más de $ 1.500.000 para obras de gas en establecimientos escolares sobre los cuales, dijo que “todavía la presidente del Consejo Escolar Nancy Hernández, no rindió cuenta sobre la utilización de los fondos”, denunció la legisladora.

«¿En que gastaron 1.500 000 de pesos que les destinó Provincia?, ¿recién hoy se dan cuenta que hay estufas que no funcionan, o que hay obras de gas que no se hicieron?, ¿por qué no rindieron lo que se gastó?», son todas estas preguntas sobre las que enfatizó Paris.

«Notamos una vez más que quieren que nuestros chicos sean rehenes de malas administraciones, pero vamos a trabajar junto a nuestros consejeros escolares (se refiere a los de Cambiemos) como lo venimos haciendo desde hace dos años, porque nada es fácil cuando tenemos una presidente del Consejo Escolar que responde a intereses políticos que emanan desde el Municipio y no a los intereses de los alumnos”. Según dijo está ocurriendo lo mismo en distintos distritos: “el Gobierno acusa a Suteba de llevar adelante maniobras políticas con estos temas por lo cual desde la Dirección General de Escuelas ya se hicieron las denuncias”.

Por último, enfatizó, «hoy hay una partida de más de 3 millones de pesos para nuestra ciudad, pero de manera urgente el intendente Cáffaro debe pedirle a la titular del Consejo Escolar que rinda cuentas sobre cómo invirtió el millón y medio de pesos”. Dijo que este conflicto es generado por una mala administración de recursos al tiempo que hizo un llamado al intendente Cáffaro pidiendo que piense en los chicos porque “la transparencia en el uso de los dineros públicos es importante para poder tener más obras escolares en Zárate».