Cáffaro cuestionó a la Provincia por la situación en escuelas

“Es una barbaridad, no podemos tener escuelas sin un servicio esencial, más ahora en pleno invierno”, así fueron las palabras del intendente Osvaldo Cáffaro, al referirse a la situación que atraviesan los tres edificios escolares de la ciudad, que durante la semana pasada debieron suspender sus clases ante las bajas temperaturas y la falta de calefacción.

En esta sintonía, el Jefe Comunal dijo que “hay una zona gris, que para nosotros no es gris, sobre quién es el responsable y quien se tiene que encargar de las cosas. La responsabilidad de la educación y la seguridad es de la Provincia de Buenos Aires, y sin duda, son ellos los que tienen que invertir en esto”.

Cáffaro, también hizo referencia al Fondo de Financiamiento Educativo, cuyo dinero se destina, en parte al programa Mejor Escuela, y en parte a las universidades que brindan la oferta académica del Centro de Gestión del Conocimiento. “Este año se estuvo por sacar el 90% de ese fondo. Nos genera una inestabilidad a nosotros como municipio y también a la propia gente, porque los chicos son los que pasan frío porque el gobierno no quiere invertir. Estamos para ayudar, para colaborar, pero cuando a uno le quieren transferir responsabilidades sin dinero estamos errando, así no se maneja una república ni se cuida la democracia. Hay que cumplir con las obligaciones que corresponden. No podemos estar hasta el mes de diciembre viendo que pasaba con el Fondo Educativo, no se puede manejar así un tema tan sensible como la educación de esta forma”.

En la misma línea de lo que afirman los consejeros escolares de Nuevo Zárate, Cáffaro afirmó que no logran obtener respuestas desde la Provincia en este tema. “El 40% del Fondo Educativo que quedamos comprometidos en invertir, lo invertimos. En ese convenio que firmamos, lo que tenía que invertir la provincia de Buenos Aires, no lo cumplió. Creo que hay que ponerle el cascabel al gato, no puede venir un gobernador o alguien del Ejecutivo y tomar decisiones, para eso está la legislatura provincial, los diputados y senadores, para discutir cómo se transfieren responsabilidades”, concluyó.

El Intendente Cáffaro recorrió ayer obras de desagües pluviales.

Alumnos y docentes son rehenes de la política actual

Muchas veces la gobernadora María Eugenia Vidal acusó a los maestros y sus sindicatos por dejar a sus alumnos sin clases, en su lucha por salarios dignos y una mejora de la infraestructura escolar, claramente deteriorada.

Ahora hay más de 400 escuelas sin clases en la provincia de Buenos Aires por falta de suministros de instalaciones eléctricas, instalaciones de gas y calefacción.

También a Zárate llegó la ola de frío, pero lo que no llegaron fueron los recursos para asegurar las condiciones indispensables para que docentes y alumnos puedan enseñar y aprender sin poner en riesgo su salud.

Están afectadas la Escuela Secundaria Nº 2; la Escuela de Educación Técnica Nº 1; la Escuela Primaria Nº 10, donde también funciona la Escuela Secundaria Nº 22 y la Escuela Primaria Nº 7, donde funciona la Escuela Secundaria Nº 14, el CENS Nº 451 y el CEF Nº 61. En todos estos establecimientos se suspendieron las clases.

Por el momento no hay respuesta oficial al reclamo de docentes, alumnos y padres, pero, como en otros temas, Vidal se llamó a silencio y continúa ocupada en la campaña electoral, acusada por la oposición de no preocuparle los muchos problemas que afectan a los bonaerenses

La única respuesta vino de la mejora de las condiciones meteorológicas lo cual permitió que, al menos en nuestra ciudad, alumnos y docentes retornaran a las escuelas.