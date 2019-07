Dirigentes socialistas analizaron el escenario político: «Creemos que el triunfo de Cáffaro va a ser contundente»

Días atrás, desde el Partido Socialista de Zárate comunicaron su decisión de abandonar el armado local de Consenso Federal y pasar a acompañar la candidatura al cuarto mandato de Osvaldo Cáffaro. En diálogo con LA VOZ, los dirigentes socialistas Claudia Menéndez y Joel Rodriguez analizaron el escenario electoral a nivel nacional, así como también a nivel local donde auguraron un triunfo del oficialismo.

“Creemos que no estamos bien a nivel nacional y provincial, que nos faltan muchas cosas, la gente no tiene humor y hay que salir de este espacio de estancamiento. Hay que contagiar a la población dándole ánimo para que defina su voto como mejor le parezca, pensando en las cosas que se hicieron, las cosas que faltan hacer y exigiendo a los candidatos que cuenten lo que van a hacer, porque son muy lindas las campañas mediáticas pero lo que nos interesa es recobrar que muestren su plataforma de trabajo”, definió Menéndez, a la vez que cuestionó las herramientas comunicacionales desplegadas por los candidatos, donde “ponen a las personas por sobre las ideas, nosotros queremos cambiar eso y buscar a la persona que sea más representativa para llevar adelante las ideas”.

Al respecto, remarcaron las acciones del gobierno local en la difusión de los proyectos futuros, y refirieron: “Queremos que eso sea contagioso. Nosotros tenemos en el partido las plataformas del Partido Socialista en 1932 y la de Aldo Arrighi en 1983, así como también lo que propuso Cáffaro en 2007. Queremos volver a votar sabiendo que cosas van a realizar y después exigirlas si no las cumplen”.

MIRADA SOBRE LA POLITICA LOCAL

Por su parte, en un análisis general del ámbito eleccionario, Joel Rodríguez señaló: “No concebimos la continuidad de este gobierno (por el gobierno nacional y provincial); más allá de la polarización, me parece que el Frente de Todos lleva una gran ventaja a nivel local y a nivel nacional. Creo que Cáffaro ganaría esté en la lista que esté. Ese espacio se ha renovado, con actores que antes no estaban, donde el candidato a presidente nunca fue del núcleo duro del kirchnerismo, sino que siempre fue crítico de ese espacio. También se agrandó la pirámide hacia abajo, con muchas organizaciones sociales, con mucho trabajo barrial, sellos provinciales y vecinalismos”.

En este sentido, definió que el espacio conformado por Juntos por el Cambio “ha agotado todos los recursos publicitarios mentirosos para tratar de decir que lo que están haciendo es correcto, hace cuatro años que vienen diciendo lo mismo y claramente la sociedad no refleja eso, ni en el trabajo, ni la salud, ni la obra pública, ni la transparencia, ni en la economía”.

PREVEN UN TRIUNFO DE CAFFARO

Por su parte, sentenciaron: “Creemos que el triunfo de Cáffaro va a ser contundente, en cuanto a la interna que se está disputando en Juntos por el Cambio, hay un candidato muy cuestionado como Guelvenzú, con los dos sueldos que tiene, y la diputada radical que lo único que ha hecho es llenarse la boca con obras que no se han concretado o que no las ha gestionado ella. La gente de “El Tatú” todavía está esperando que hagan el acceso. Va a ganar el que demostró trabajo, compromiso y estar donde no va nadie”.

Claudia Menéndez y Joel Rodríguez.

