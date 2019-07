Extienden el plazo de inscripción para las diplomaturas que se dictarán en la nueva la Universidad Popular

La Subsecretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Zárate, Jimena Martínez anunció ayer en conferencia de prensa que la Universidad Popular Zárate extenderá las inscripciones a las diplomaturas hasta el jueves 1 de agosto.

La UPZ está ubicada en Pavón y La Rioja y los interesados pueden acercarse de lunes a viernes de 9 a 19 hs. Además, se abrió la posibilidad de inscribirse en el Centro Cultural Municipal “Tito Alberti” (Brown 355) de lunes a viernes de 9 a 15 hs.

Por otro lado, Martínez adelantó que el martes 30 de julio a las 17 horas se realizará una charla informativa sobre las diplomaturas, coordinadas por los responsables de las Universidades Nacionales que las dictarán.

Además, el jueves 1 de agosto a las 16 se realizará una charla informativa sobre el Programa “Líder Joven”.

“Extendemos el tiempo de inscripción porque queremos que no quede nadie sin enterarse de esta posibilidad de estudio gratuito que hay en Zárate”, afirmó Jimena Martínez, que en la conferencia de prensa estuvo acompañada por la Directora General de Educación Antonella Betilli.

En las diplomaturas, que son de corto plazo, no hay límites de edad y pueden anotarse todos los que sean mayores de 18 años. La cursada comienza a principios de agosto y terminan en diciembre.

También podrán inscribirse interesados que no tengan el analítico de la escuela secundaria, quienes al terminar recibirán un certificado de asistencia aunque no el título de la diplomatura. “Es un espacio de educación alternativa, integrador, que tiene que ver con la experiencia además de los conocimientos académicos que se van a volcar para fortalecer las capacidades de los estudiantes”, detalló Martínez.

Aula de la recientemente inaugurada Universidad Popular Zárate.

Diplomaturas y Cursos de Especializacion

OrientaciOn Socio Comunitaria-Diplomatura en Organizaciones Sociales: Gestión y Políticas Públicas (Universidad Nacional de General Sarmiento): Orientada a fortalecer la intervención de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de participación social y ciudadana. Esto supone desarrollar capacidades de análisis del contexto político y social en el que operan las organizaciones, como así también brindar herramientas de gestión específicas, tanto a los miembros de dichas organizaciones como a los funcionarios a cargo de la gestión de políticas públicas destinadas a estas asociaciones.

VIE: 15.30 a 20.30 hs.

-Curso de Veedores Comunitarios de Obras de Infraestructura (Universidad de Buenos Aires): La veeduría es un mecanismo democrático que le permite a los ciudadanos y a las organizaciones comunitarias poder controlar a la gestión pública o privadas. La figura de la veeduría permite a la ciudadanía controlar la ejecución de un programa, un proyecto, un presupuesto, un contrato, obras de cualquier tipo o la prestación de un servicio público. Las Veedurías de Obras de Infraestructura tienen por objeto que los ciudadanos, en su rol de Veedores, lleven a cabo las tareas de control sobre las obras de infraestructura de agua potable, desagües cloacales y pluviales que diferentes organismos públicos llevan a cabo en los barrios populares. MAR: 16 a 20 hs.

Orientación en Cultura

-Diplomatura de Estudios Avanzados en Gestión Cultural (Universidad Nacional de San Martín): Su objetivo es formar recursos humanos de alto nivel especializados en la gestión, evaluación y dirección de programas, proyectos, actividades, bienes y servicios culturales, y en la discusión, diseño e implementación de políticas culturales. Cuenta con un equipo docente conformado por profesores universitarios de disciplinas afines a la gestión y las políticas culturales, por profesionales especializados en la gestión de programas y servicios culturales, y por responsables de instituciones públicas, privadas y asociativas. MAR y JUE: 16 a 20 hs.

-Diplomatura en producción y gestión de proyectos de Artes Visuales (Universidad Nacional de General Sarmiento): Aborda la necesidad de incorporar, debatir y reflexionar sobre los distintos contextos en los que se desempeñan los trabajadores de la cultura y cómo se reflejan o se relacionan los mismos a través de la obra de cada participante. Se busca promover la reflexión de los estudiantes sobre sus propias condiciones de producción y la comprensión de las muestras como ámbitos creativos y de comunicación. También se buscará concretar muestras en ámbitos tradicionales o alternativos, en relación a la producción de la obra y las problemáticas de la época. VIE: 16 a 20 hs.

Orientación en Deporte

Diplomatura en Gestión de Entidades Deportivas (Universidad Nacional de San Martín): Su objetivo es promover una mayor toma de conciencia sobre las potencialidades que presenta la apropiación de herramientas y metodologías provenientes del enfoque de la gestión deportiva y del paradigma de la gestión organizacional, para mejorar las condiciones de vida de la población en general, la transferencia aprendizajes, conocimientos y capacidades comunitarias asociadas a la viabilidad el fortalecimiento de las entidades deportivas. MAR Y JUE: 16 a 20 hs.

Diplomatura en Marketing Deportivo (Universidad Nacional de Tres de Febrero): Destinada a descubrir el ámbito del deporte, el ocio y el tiempo libre como una fuente potencial de trabajo a nivel del mercadeo deportivo; Integrar nuevos conceptos y técnicas de gestión del marketing en los deportes; Entender al deporte como un sector económico y las oportunidades que existen en el sector; Conocer los productos y servicios que se pueden ofrecer desde el deporte; Comprender cómo comunicar la identidad de los productos y/o servicios deportivos a través de la publicidad y la comunicación; Diseñar estrategias de marketing deportivo para entidades deportivas, clubes, empresas, equipos y deportistas; Implementar estrategias digitales para generar comunidades deportivas, amplificar mensajes, conseguir engagement con los seguidores, maximizar los negocios deportivos y rentabilizarlos; Elaborar planes de marketing. MIÉ y JUE: 16 a 20 hs.

Orientación en Medio Ambiente

-Diplomatura en Gestión Local de Riesgos Socioambientales (Universidad Nacional de San Martín): Uno de los grandes retos que hoy enfrentan las ciudades en el marco de la globalización es gestionar el espacio urbano y garantizar la sustentabilidad del desarrollo. Si bien estos desafíos constituyen un proyecto de largo plazo, la situación actual de las mega-ciudades es de carácter urgente y por ello surgen las propuestas de gestión de riesgos socio-ambientales. Las mismas pretenden generar respuestas frente a la urgencia de atender los desastres que se fueron desatando durante los últimos años por una falta de implementación de políticas ambientales. La efectividad del abordaje se apoya en un trabajo que pretende fortalecer las capacidades institucionales y consolidar el tejido social del territorio. Para ello, se necesita ampliar las capacidades y posibilidades de expresión, diálogo, participación, actuación, reflexión y evaluación de las personas con actuación territorial. MAR y JUE: 16 a 20 hs.

