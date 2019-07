Hay 94.955 electores habilitados para las PASO de los cuales 1.560 son extranjeros

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires acaba de publicar en su página web que se encuentran habilitados un total de 94.955 electores en el Partido de Zárate para emitir su voto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 11 de Agosto.

EXTRANJEROS EN ZARATE Y EN LA PROVINCIA

Respecto a los extranjeros, el número habilitados para votar en Zárate es de 1.560, mientras que en Campana son 2038.

Tras la apertura el pasado 12 de julio por parte de la Cámara Nacional Electoral del padrón electoral para los argentinos de cara a lasPASO, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires publicó en su página web el padrón para que los extranjeros que viven en el territorio bonaerense y están habilitados para votar consulten el lugar en que deberán emitir su voto.

El padrón de extranjeros habilitados para votar en toda la Provincia de Buenos Aires con sus respectivos lugares y mesas de votación se puede consultar en el sitio web: http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar

Las cifras de foráneos empadronados en la provincia de Buenos Aires llega a casi 700.000 electores (669.676, para ser más exactos), experimentando un incremento del 15% respecto de las cifras de los comicios de 2015, unos 100 mil más.

Para muestra, el total de extranjeros en condiciones de votar en la Provincia supera al total de electores en los comicios de 2015 de grandes distritos del Conurbano, como Lomas de Zamora, Almirante Brown o Quilmes; e incluso de la capital, La Plata. Y sólo es superado por La Matanza.

Es cierto que, según fuentes de la Junta Electoral provincial, el promedio de extranjeros que concurrieron a votar en 2017 fue del 33 por ciento, pero ese bajo porcentaje representa casi 200 mil potenciales votos, nada despreciables en una lucha cuerpo a cuerpo que se dará, especialmente, en algunos distritos.

A QUIENES SE HABILITA PARA VOTAR

Cabe recordar que la Ley 11.70 establece que los extranjeros, de ambos sexos, mayores de edad, que sepan leer y escribir en idioma nacional, y con dos años de residencia inmediata en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, podrán ser electores en todos los comicios que se realicen para elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares.

LAS MAYORES NACIONALIDADES

Los originarios de Paraguay son el colectivo mayoritario dentro del padrón de extranjeros de la provincia, con 275.145 electores. Luego vienen Bolivia (124.650); Italia (60.157); Uruguay (47.969); Perú (46.331); Chile (32.814); España (25.986); China (11.389) y Brasil (6.675).

El listado de nacionalidades incluye algunas poco conocidas por el común de los argentinos, y que residen en territorio bonaerense, como Antigua y Barbuda, Zimbabue, Yemen, Timor Oriental, Sri Lanka o Surinam, con un elector.

Por su parte, los venezolanos -el grupo de mayor crecimiento en los últimos años- son 2.582 en el padrón de la provincia de Buenos Aires.

Mesa de votación en las pasadas elecciones primarias que se desarrollaron en Zárate.

SON MAS ELECTORES HABILITADOS CON RESPECTO A LAS PASO DEL 2017

En las pasadas elecciones primarias del año 2017, en el distrito Zárate hubo 91.438 ciudadanos habilitados para votar, 3517 menos que en este 2019. O sea que la cantidad aumentó, tendencia que viene registrándose en los últimos años por el crecimiento poblacional que tiene la ciudad y Lima.

JOVENES QUE NO PUEDEN VOTAR

Al menos 140.000 jóvenes de 16 y 17 años se quedarán sin poder ejercer su derecho a votar en las elecciones de este año, por no haber cumplido la renovación obligatoria del DNI correspondiente a los 14 años, o porque, habiéndola hecho, no fueron debidamente incluidos en el padrón electoral. Las cifras surgen de analizar la cantidad de votantes menores de edad habilitados para estos comicios en comparación con los datos del padrón de 2017.

