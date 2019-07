«No sé por qué tanto enojo, no maté a nadie, solamente dije que era peronista»

La precandidata a concejal por el frente de Juntos por el Cambio que lleva como candidata a Intendente a Sandra París, brindó declaraciones después de su encuentro con la gobernadora María Eugenia Vidal durante la recorrida por la planta agroindustrial de Desdelsur: “París trabaja con todos, para todos”, exclamó.

“Vidal reflejó en su gestión incontables acciones peronistas. Una gran mujer que se puso al frente de la lucha contra el narcotráfico, lucha que hoy sigue dando sin descanso”, explicó Bustos.

Sobre las críticas que recibió en los últimos días, enfatizó: “No sé por qué tanto enojo y odio, sólo dije que era peronista, yo no maté a nadie. Estoy en una lista que viene a sumar y no a restar”.

Para concluir, dijo que “Lima, Zárate y Escalada merecen un cambio, y estoy convencida de que la única que puede ganarle a Caffaro las elecciones y empezar ese cambio desde el 10 de diciembre es Sandra París”, a lo que sumó: “Ella no es improvisada, camina siempre todos los barrios, y en lo particular quiero remarcar, jamás se olvidó de Lima, siempre nos acompañó».

La precandidata de Juntos por el Cambio con Vidal.

