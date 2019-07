Jornada especial de limpieza y solidaridad a cargo de Zárate Recicla

Este domingo, desde las 15 horas, se estará llevando a cabo una nueva jornada de limpieza y concientización en la zona del zanjón del ex ferrocarril Urquiza, a cargo de los voluntarios de Zárate Recicla, que también estarán recibiendo donaciones para un comedor de la zona.

Se trata de la continuidad de la iniciativa que un grupo de jóvenes inició meses atrás, con el propósito de generar un cambio positivo en el medio ambiente, puntualmente, en lugares impactados por el arrojo indiscriminado de residuos, así como también, desde un punto de vista propositivo que apunta a generar conciencia entre los vecinos para el cuidado ecológico los espacios públicos.

El encuentro, tendrá lugar en el cruce de las calles Mitre y Alem, en la antigua estación del ex ferrocarril Urquiza. Allí, los voluntarios colocarán un stand con información sobre distintos temas relacionados con la ecología y el cuidado con el medio ambiente, y sugerencias sobre cómo convertir los residuos en recursos.

En lo que respecta al motivo solidario que reúne a los voluntarios en esta edición, desde Zárate Recicla comentaron a LA VOZ que días atrás tomaron conocimiento de la difícil situación que se encuentra atravesando un merendero de barrio Nuevo, en calle Pellegrini, donde asisten 49 chicos que son cobijados en una construcción precaria construida con pallets.

Es por eso que resulta de gran importancia que, quienes puedan, se acerquen a colaborar con ropa de invierno, pañales, alimentos no perecederos, con el fin de generar aportes para revertir el escenario que atraviesan los vecinos.

Las acciones del grupo de personas que conforman Zárate Recicla cobran gran reconocimiento semana a semana, puesto que con un gran sentido de conciencia social, desde hace varios meses los jóvenes dieron inicio a las jornadas de limpieza en distintos puntos de la ciudad.

El primer encuentro, tuvo lugar en calle Arribeños, en el tramo que conecta la calle San Lorenzo con las inmediaciones del Puente Zárate Brazo-Largo, en la zona de la Costanera. Luego, la iniciativa se mudó al Parque de la Cruz, donde los vecinos se encontraron con un lamentable escenario, poblado por la contaminación producida por el descarte de residuos. Paso a paso y con gran tenacidad, lograron revertir aquella postal, dejando un espacio más habitable, tanto para quienes residen en la zona, como para quienes se acercan a visitar el parque.

El último punto de intervención hasta el momento, fue el área del puente de calle Justa Lima y las antiguas vías del ferrocarril Urquiza, donde realizaron intensas labores de limpieza, en un espacio donde predominaba el deterioro, la contaminación y el abandono.

Todo esto, a pesar del repudiable gesto de comerciantes gastronómicos del centro, quienes aún conscientes de las tareas de saneamiento desplegadas por los voluntarios, reinciden semana a semana en el arrojo de residuos en el lugar, lo cual, a pesar de no estar permitido, es posible gracias a total ausencia total de mecanismos de control que impidan este tipo de infracciones.

Comparte esto: Twitter

Facebook