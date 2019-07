Aumentó la cantidad de electores en Zárate y se habilitaron más mesas de votación

La cantidad de electores aumentó de dos años a esta parte en el distrito, y conforme lo hace el padrón también se debe disponer de mayor número de urnas para votar. Por lo tanto es lógico que los circuitos electorales se amplíen; y así lo dispuso la Justicia Electoral; tras confirmarse que en Zárate, oficialmente, hay 94.955 electores según consta en la propia página web de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Este año en Zárate habrá 279 mesas, seis mesas más que las legislativas del 2017. Habrá diez circuitos electorales pero se mantendrá la cantidad de 43 escuelas; al igual que en el año 2017, incluyendo a Lima y Escalada.

En otras palabras, habrá 3517 electores más que en el 2017 habilitados para votar, 279 mesas pero divididas en los mismos establecimientos educativos.

Para las elecciones generales del 2015 electores y partidos políticos reclamaron a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires más mesas y lugares de votación en función de emitir el voto más rápido y que no se generen colas en las afueras de los establecimientos; en función de que los electores no tarden tanto tiempo en emitir su sufragio. Esta demanda no fue tenida en cuenta para las generales de ese año y recién se notó pasillos más holgados y menos cantidad de cola de electores para las elecciones del 2017.

En este caso se teme que el escenario político sea el del 2015, que se tarde demasiado tiempo en emitir su sufragio teniendo en cuenta que el número de electores es mayor y que en el cuarto oscuro aguardan diez listas para estas Primarias a nivel local, además de las provinciales y las nacionales en estas Primarias 2017.

Información para electores

Las elecciones primarias son de carácter obligatorio para todos los electores que figuren en el padrón, se encuentren o no afiliados a algún partido político.

Si un elector no vota en las PASO y figura en el padrón electoral tiene el derecho y la obligación de realizarlo en las Elecciones generales del 27 de octubre. Sin embargo, debe justificar tu inasistencia ante la Secretaría Electoral que te corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección.

Se podrá elegir la boleta completa de una agrupación política, o cortar boleta por categoría, tanto entre listas internas de un misma agrupación política como de agrupaciones diferentes para la elección P.A.S.O. Lo que no se puede hacer es elegir más de una lista partidaria para una misma categoría, ya que dicho voto será computado nulo.

Ya se puede verificar el establecimiento de votación, el n° de mesa donde se vota, el nº de orden y el ejemplar del documento, ingresando a www.padron.gob.ar.

Cómo continúa el cronograma electoral luego de las elecciones primarias del 11 de agosto

El 22 de junio venció el plazo para que las distintas fuerzas electorales presenten las listas y oficialicen los precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Las mismas, como informó LA VOZ en su edición del sábado pasado con todas las listas locales completas, fueron oficializadas por la Junta Electoral.

En tanto, el 7 de julio comenzó la campaña electoral en los medios de comunicación hasta el 9 de agosto a las 8 cuando arranca la veda electoral.

Las Paso tendrán lugar el día domingo 11 de agosto. Creadas en 2009, serán el filtro final para determinar qué partidos estarán habilitados a presentarse (aquellos que obtengan al menos el 1,5% de los votos) a la votación de octubre.

Una vez celebradas las primarias, el 22 de septiembre comenzará la campaña electoral en medios de comunicación y los debates electorales de carácter obligatorio: el primero, se llevará a cabo el 13 de octubre en la provincia de Santa Fe y el segundo será en la Ciudad de Buenos Aires, el 20 de octubre.

Cerrada la campaña electoral el 25 de octubre, los ciudadanos acudirán a las urnas el 27 del mismo mes. De haber balotaje, el 17 de noviembre habrá un nuevo debate presidencial obligatorio y, finalmente, el 24 de noviembre se realizará la eventual segunda vuelta.

