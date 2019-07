«Somos la verdadera alternativa de los trabajadores»

El próximo 7 de Agosto se llevarán a cabo las elecciones en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en toda la provincia de Buenos Aires. Y Zárate es uno de los distritos denominados “grandes” en donde estarán habilitados para votar unos 750 electores. Aparte se presentarán, a nivel local, tres listas: la Lista Verde- Celeste con la Agrupación 1ero. de Mayo que lleva a Stella Escobar y a Ricardo Arrieta; la Lista Verde y Blanca a Juan Carlos Zabala y la Lista Verde y Negra, la oficialista, que postula al actual titular del sindicato, Fernando Pérez.

Los afiliados podrán votar a través de seis urnas fijas que se ubicarán en la sede de ATE, en el hospital, en el cementerio, en el Centro Integrador Comunitario, en la Delegación municipal de Lima y en la Base Naval. Luego habrá urnas volantes que recorrerán las escuelas. En tanto el horario de votación será de 6 a 20 horas.

Agrupación 1º de Mayo

“Estamos recorriendo todos los sectores de trabajadores municipales, los trabajadores de la salud del hospital, del área de Niñez y tratando de dejar en claro las diferencias que tenemos con la actual gestión oficialista. Nosotros acompañamos a la gestión de Pérez en un primer momento pero luego el autoritarismo de quienes conducen la seccional nos hizo replantear nuestra participación y así surgió nuestra agrupación 1ero de Mayo, en oposición a Pérez, luego de un plenario multitudinario”, comenzó diciendo Pablo Suchodolsky, miembro de la lista que postula a “Stelly” Escobar y al ex boxeador “Ricky” Arrieta.

“En esta agrupación no hay oportunistas, sólo trabajadores que quieren ayudar a otros trabajadores. Por eso creemos que somos la verdadera alternativa de los trabajadores; ya que la otra lista lleva al ex secretario general Juan Carlos Zabala, la otra lista al actual secretario general Pérez. Ellos hoy siguen postulándose y consideramos que no representan ni representaron a los trabajadores. Es hora de que regresen a sus lugares de trabajo, a trabajar”, evaluó Suchodolsky.

“Hay compañeros que están hace 14 años trabajando y no se les reconoce ni una categoría, compañeros que hace diez años que están trabajando y no pasaron a planta permanente. Un municipal está ganando 19 mil pesos, un sueldo miserable. Falta aún normalizar los convenios colectivos de trabajo en diferentes sectores y existen abusos de secretarios de sectores del propio sindicato. Por eso hay mucho para trabajar”, consideró Stella Escobar.

Por su parte la trabajadora de la Base Naval, Manuela Cartas, opinó; “me uní en esta lucha con el departamento de Género, ya que como afiliada sentía un abandono total de la conducción actual del gremio. En la Base Naval los trabajadores estamos haciendo horas extras que nos las abonan con francos compensatorios; aparte dentro del nuevo esquema del convenio colectivo de trabajo quedaron muchos compañeros mal reencasillados y yo soy una de ellas, ya que hace cuatro años que trabajo allí y no me reconocen los años de antigüedad”, concluyó la trabajadora.

Finalmente las consignas de la agrupación son: Unidad de los trabajadores, aumento de salarios, basta de ajustes, apertura de paritarias, pases a planta permanente, defensa de derechos constitucionales.

La Agrupación 1ero. de Mayo- Lista Verde Celeste se completa con los siguientes nombres: Stella Escobar, Ricardo Arrieta, María Pascuale, Christian Monicault, Cristian Gómez, Pablo Suchodolsky, Claudio Andino, Mauro Soto, Franco Cardozo, Silvia Castaño, Manuela Cartas, Alfredo Acosta, Gisela Saubaber, Antonia Ríos, Andrés Espíndola, Adriana Suárez, Pamela Cano, Carlos Domínguez, Roberto González, Gisela Cremón, Luna Calderón, Gustavo Maidana, Mónica Ferrero, Verónica Traverso, Carlos Ríos, Graciela Lapeyre, Ada Gómez, Carlos Escudero, Ramona Zárate y Yolanda Dobler.

El próximo primero de agosto realizarán el cierre de la campaña en el local de Luz y Fuerza de De La Torre 1760.

Miembros de la agrupación «1º de Mayo»

