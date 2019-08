«A la gente no le alcanza para llegar a fin de mes»

En octubre del año pasado el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza de Emergencia Territorial que habilita al Municipio a realizar corridas presupuestarias para reforzar el área de Desarrollo Humano y Promoción Social. La cartera municipal más conocida como “el tanque” de calle Alem, ya que dentro de un viejo tanque de agua que abastecía a la zona céntrica funciona un complejo de oficinas municipales dedicadas al área.

Si bien el Ejecutivo no necesita de una ordenanza para girar partidas presupuestas a sus áreas, se trató de un manifiesto político, una postura que tomaron los concejales oficialistas y sus aliados peronistas para criticar las políticas económicas y sociales llevadas a cabo por el gobierno macrista.

En aquel momento el intendente defendió la aprobación de tal ordenanza argumentando que “se volvía a hablar de hambre en Zárate”, ya que había muchas personas desocupadas “que, literalmente, la estaban pasando muy mal; perjudicados además por la escalada inflacionaria, las corridas del dólar, las subas de tarifas y los ajustes del gobierno nacional y provincial antes y post acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, mencionó Cáffaro.

“Hoy estamos en peor situación que la del año pasado. No es algo raro lo que estoy diciendo. La gente la está pasando peor que el año pasado porque no le alcanza para llegar a fin de mes. Aparte vuelvo a plantear lo dicho al momento de lanzar Precios Populares Municipales, en Zárate desde el año pasado que volvemos a hablar de hambre, de personas que antes tenían para comer y hoy no tienen. De mayor marginalidad y la pobreza”, evaluó Cáffaro.

“Es que son tantas cosas simultáneas, y malas que nos van sucediendo como vecinos de un municipio, que no damos abasto. Porque existen problemas políticos, sociales y económicos, y la situación está difícil para los vecinos y para los propios intendentes, que contamos con todo un equipo detrás para administrar los fondos públicos. Por eso digo que me siento un piloto de tormentas también, tratando de llevar el barco para el mejor de los lugares y siempre teniendo en cuenta las necesidades de la gente”, remarcó.

Además se lamentó que en la actualidad le cuesta a muchos sectores comprar alimentos básicos; “que suceda esto en nuestro país es muy triste, pero no nos podemos quedar sólo en el lamento y la desazón; debemos actuar porque la gente nos eligió para eso y como un Ejecutivo municipal presente; por eso seguiremos con los Precios Populares y lanzaremos un nuevo programa de ayuda directa a comedores barriales”.

Según el anuncio del intendente, el nuevo programa de asistencia social se desarrollará en función de muchos comedores barriales que se fueron instalando y que no estaban dentro del registro municipal; a los cuales, “hay que ayudar para que sigan teniendo esa función vital dentro de cada vecindario”, subrayó Cáffaro.

“Dada la situación de emergencia que estamos padeciendo, nos encontramos armando un programa de asistencia directa para comedores barriales en función de reforzarlos y que la gente pueda comer porque, repito, en Zárate se volvió a hablar de hambre desde el año pasado y algo tenemos que hacer como Ejecutivo”, concluyó el intendente.

El intendente Cáffaro recorrió obras de pavimentación y dialogó con vecinos.

Recorrida por obras

Por otra parte, Cáffaro recorrió ayer la obra de pavimentación con microaglomerado asfáltico en frío que se está llevando a cabo en los barrios Mitre y Juana María. Allí, el Intendente observó cómo en las cuadras donde previamente se había construido el cordón cuneta, una máquina con moderna tecnología aplicó el microaglomerado asfáltico.

Para garantizar la durabilidad de la obra, la empresa que ganó la licitación realizó previamente el trabajo de nivelación, relleno, compactación con suelo tosca e ionizado sobre la calle. En total, esta obra que forma parte del Programa Mi Barrio se desarrolla en casi 400 calles de 14 barrios del distrito.

El objetivo es mejorar el tránsito y agilizar accesos a los barrios. Así lo afirmó Cáffaro a la prensa: “Las calles van a estar más transitables, es una carpeta de rodamiento, cambia visualmente el barrio pero sobre todo cambian las condiciones de vida de los vecinos porque no vuela más polvillo, y en este barrio hay cloacas, cordón cuneta y se repararon las conexiones de agua”.

El Jefe Comunal ratificó que “estas obras no tienen costo para los vecinos y permite extender la durabilidad de las calles varios años” y añadió que “estamos haciendo una gran obra en infraestructura con el cordón cuneta y teníamos que dar este paso sumar durabilidad a las calles”.

Cáffaro enumeró las obras de infraestructura en barrio con inversión municipal y recordó que sobre Guido Spano, calle en la que se trabajó esta mañana, meses atrás se extendió el colector cloacal máximo.

Por otro lado, el Secretario de Servicios Públicos Pablo Giménez, indicó que “los vecinos nos manifiestan que no hay más barro los días de lluvia, y no hay más polvo los días de calor”.

“El microaglomerado asfáltico es una terminación que permite un mejor rodamiento, evita el polvo, y es una obra muy bien recibida por los vecinos”, aseguró después, tras resaltar que en el marco del Programa Mi Barrio se trabaja en bacheo, desagote de pozos, ionizado, desmalezamiento y saneamiento urbano, entre otras.

