Servicios y tarifas, principales reclamos de los zarateños

Desde el mes de octubre del año 2017, funciona en Zárate una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, cuyo organismo se encuentra a cargo de Guido Lorenzino; en la ciudad, la sede está conducida por la Dra. María de los Ángeles Reale, quien en diálogo con LA VOZ, realizó un balance de este período de trabajo y comentó los desafíos a futuro.

La delegación local de la Defensoría comenzó a funcionar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, pero desde el año pasado, a traves de una acuerdo con la Municipalidad, se mudaron al edificio ubicado en Rivadavia 943, lo que permitió una mayor cercanía y accesibilidad al vecinos.

Realizando un repaso de lo actuado durante este año, la Dra. Reale calificó el período como “muy positivo”, y remarcó que “la gestión de Guido Lorenzino versó mucho la descentralización de la Defensoría, y que la persona no tenga que dirigirse a La Plata, como era antes, sino que tenga un delegado en su ciudad, o cerca, para poder plantearle los inconvenientes que tiene día a día”.

Actualmente, además de atender a los vecinos en la delegación (donde comparte el espacio con la Oficina Municipal de Información al Consumidor), recibe reclamos a través de Whatsapp, Facebook o Twitter, así como también se encuentran a disposición el correo electrónico Zá[email protected], y el teléfono 03487-443700 Opción 15.

“La Defensoría del Pueblo bonaerense, siempre está del lado del vecino que tiene vulnerado un derecho; cuando una persona tiene una negativa, o directamente no puede acceder a un derecho, la Defensoría está para asistirla en primer lugar, y para intentar todas las gestiones que estén dentro de nuestras posibilidades para intentar resolver la problemática”, definió la Dra. Reale.

En este sentido, agregó que “hay muchas situaciones donde la persona no sabe cómo defenderse, o tiene dudas, a lo que se suman otras cuestiones de la vida común, como obtener certificados de nacimiento, matrimonio o defunción; hoy por hoy se piden online, hay quienes no tienen los recursos o no saben cómo hacerlo, y se acerca a la Defensoría con el documento, de ahí sacamos los datos, y solicitamos lo que sea requerido. A los 15 o 20 días llega el certificado al mail oficial de la delegación”.

Al respecto, manifestó la importancia que los vecinos cuenten con el apoyo de un asesoramiento jurídico, aunque destacó que muchas de las gestiones requieren sólo requieren la voluntad de resolución: “Hay requerimientos que llevan una charla y la persona se va con un asesoramiento de cómo tiene que actuar, o con planillas, si tiene que hacer un reclamo”.

Entre los reclamos recibidos, se encuentran los aumentos tarifarios de servicios, los aumentos en las obras sociales que no brindan las prestaciones que prometen, los aumentos en cuotas de escuelas privadas, las tasas municipales, y temas donde se asesora al vecino de acuerdo a la legislación vigente, realizando un análisis particular de cada caso. Asimismo, también se atienden situaciones de vulneración de derechos que tengan que ver con fuerzas de seguridad, personas que buscan el acceso a su identidad biológica, casos de infracciones de tránsito, entre otras cosas.

En el caso de los aumentos tarifarios de servicios, se realiza un análisis de las facturas con las personas, brindando no solo una respuesta legal, técnica o administrativa, sino también respuesta humana.

“La Defensoría tiene ese principio de acompañar al vecino con la palabra, ponerse del otro lado y tener empatía. Nos sentamos y le damos el tiempo que requiere a cada consulta, muchas veces trabajamos en conjunto con otras dependencias y que se lleven una respuesta”, sostiene la titular de la delegación. Estas respuestas, también van acompañadas de un seguimiento del caso.

Los principales reclamos

En el caso de Zarate, entre las consultas que más se reciben en la sede de la Defensoría, encabezan la lista cuestiones relacionadas con los servicios y reclamos respecto al cuadro tarifario, infracciones de tránsito, salud (obras sociales) y aumento de cuotas escolares.

Durante el desarrollo de su actividad, la sede local debió tejer distintas redes y vínculos con distintos organismos, a fin de agilizar la gestión de respuestas. “Eso se va construyendo día a día, con cada requerimiento aparece algo nuevo; ahí ponemos el trabajo y compromiso de llamar y ver cómo podemos ayudar al vecino. A veces se trata de destrabar o mediar un conflicto al organismo que corresponda. Siempre tratando de que la persona no empiece con el derrotero de ir de acá para allá, sino enviarla con todo escrito y ordenado, para que tenga que hacer un solo viaje, o la menor cantidad posible”, define la Dra. Reale.

Al respecto, comentó que a futuro “los desafíos son que la delegación siga creciendo en conocimiento ciudadano, que le persona sepa que nos tiene cerca, y venga a consultarnos lo que necesite. Ahí establecemos un lazo por telefono o via mail, no hacemos volver a la persona salvo que sea muy necesario. Queremos que la gente sepa que cuenta con un espacio de consulta y si podemos resolver el conflicto, mucho mejor”.

