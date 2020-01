Limeña bailará en el carnaval de Río

Hace sólo dos años que Antonella Iglesias comenzó a sambar; y ella lo explica de una manera muy sencilla: “si bien bailé toda mi vida, y me apasiona la danza, cuando había una batucada me transformaba. Quería bailar y bailar. Entonces decidí escuchar a mi cuerpo y a mi corazón y perfeccionarme en esta danza”.

Claramente que primaba la pasión por el baile pero también Antonella le sumó trabajo y esfuerzo, ya que comenzó a tomar clases de “Samba Nope”, el estilo de danza que se baila en Gualeguaychú y en Río de Janeiro, viajando de Lima a diferentes puntos a través de seminarios intensivos con los mejores referentes del país.

“Nunca había podido salir a bailar en comparsas por cuestiones laborales y de tiempo. Pero como me enganché, lo di todo para que cualquier oportunidad llegue y se concrete. Así conocí a Emilse Parga, bailarina y coreógrafa de las comparsas Mari Mari y Ara Yeví. Ella fue hace tiempo a Río, a los carnavales, y a su vuelta les propuso a un grupo de bailarinas ensayar para conformar el `Ala Show Internacional´, que consta de un contingente de bailarinas de otros países que salen a bailar al carnaval de Río. Así que bailarines y bailarinas argentinas saldremos al sambódromo con otros de Francia y Chile”, explicó Antonella, quien remarcó que le interesa mucho ir al corazón del carnaval, a donde surgió todo.

“El 11 de febrero llegaremos a Río, al otro día tendremos un ensayo general en la isla de Niteroi, donde está el galpón de “Unidos do Ponto da Pedra”, la escola con la cual saldremos a bailar”, explicó la joven zarateña. “La idea es bailar la noche del 21 de febrero y, durante toda la estadía, tomar más clases allá”, agregó.

En cuanto a “Unidos do Porto da Pedra”, se trata de una escola categoría “Clase A” que competirá por ser la mejor del carnaval y ascender al grupo especial, la primera línea de las comparsas de Río. “Unidos do Porto da Pedra traerá, por segundo año consecutivo, un ala de bailarines de todo el mundo con la intención de dar la oportunidad a los bailarines que trabajan con la cultura brasileña en todo el mundo de experimentar una noche en el sambódromo y una semana de más seminarios de danza en Río. Y sumar fuerza a Porto da Pedra para llegar al grupo especial en 2021”, anuncian en su página web la escola en la que bailará Antonella.

“El carnaval es libertad”

A la hora explicar qué fue lo que llevó a esta joven bailarina a lanzarse hacia el baile y el carnaval, más allá de la pasión por la danza, Antonella siempre tiende a resumir todo con frescura; “hay que dejar de lado los tabúes. Sucede que muchas mujeres creen que tienen que tener buen cuerpo para bailar cuando en realidad lo que interesa es el compromiso y la pasión por la danza, que van de la mano. El carnaval es otra cosa, es sentir la música. Si alguien escucha una batucada y quiere moverse es cuestión de darle permiso a ese sentir sin ningún tipo de prejuicio. Permitirse moverse. El carnaval en Lima se vive a pleno, mucho más que en Zárate. Y sucedió que llevamos a Lima a muchos referentes de la samba carioca para que den seminarios allá, aprovechando que a muchas chicas les gusta bailar. Ellas iban pero a la hora de bailar les daba vergüenza. Por lo tanto hay que superar esa vergüenza porque bailar nos da libertad, y el carnaval también es soltarse y celebrar en libertad”, concluyó la joven bailarina limeña.

Finalmente se hizo lugar para agradecer por la oportunidad de bailar en Río de Janeiro a Emilce Parga y Alex Coutiniho, director de la escola Unidos do Porto da Pedra, y en Gualeguay a la comparsa “Si- Si”, a Gabriela Mateucci y Guillermo Carabajal. También a mi familia que me apoya mucho en esto que me apasiona. Y ojalá pueda, en el futuro, seguir trabajando junto a otros referentes nacionales para promocionar la samba a nivel local; siempre desde este punto de vista de la libertad del cuerpo y el baile”, concluyó Antonella, integrante de la comparsa Si- Si, de Gualeguay, y de Unidos do Porta da Pedra de Río de Janeiro.

Antonella Iglesias

Todo un verano de baile y carnaval

Pero a la par de todo este movimiento, Antonella también tendrá un verano intenso ya que todos los fines de semana bailará en la comparsa “Si- Si” de Gualeguay.

“Este verano también saldré en el carnaval de Gualeguay, en la comparsa Si- Si. La verdad es que me anoté en esa comparsa porque mi madrina bailó mucho tiempo ahí, así que me une algo sentimental. Además me anoté pensando en que no iba a quedar seleccionada pero quedé, y se fue dando todo en paralelo a lo de Brasil. Por lo tanto saldré todo el verano en Si-Si, cortaré esos dos fines de semana que voy a estar en Río, y luego continúo en Gualeguay hasta el final del verano”, adelantó la joven bailarina, profesora de fitness.

El caso de Antonella Iglesias es atípico ya que se trata de una bailarina que no pasó por Gualeguaychú. Es como si un músico de rock no pase por el circuito under de Capital Federal para fogonearse previo a su salto a la escena principal. Ella directamente de Lima partirá hacia Río, sin escalas a la par de salir en una comparsa de Gualeguay por primera vez.

Comparte esto: Twitter

Facebook