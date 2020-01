Pablo Ventura habló tras su liberación y dijo sentirse “triste y shockeado”

En la mañana de ayer, y luego de conocerse su liberación en la localidad costera de Villa Gesell, el joven Pablo Ventura se mostró acompañado por su padre y, a pesar de no encontrarse totalmente repuesto del traumático episodio que le tocó vivir, brindó declaraciones sobre sus primeras horas en libertad.

Las imágenes son claras: una cámara de seguridad del local gastronómico La Querencia ubicado a metros de la Costanera de Zárate toma a Pablo, junto a sus padres José y Marisa. Según el registro fílmico, diez minutos habían pasado de las nueve de la noche.

Para la fiscal que interviene en la causa por el crimen de Fernando Sosa Baez, Dra. Verónica Zamboni, esa prueba no fue contundente durante la primera etapa de la investigación, puesto que era la filmación de una filmación, y hasta el momento no se había tenido acceso al crudo del video.

Pero con el correr de las horas, al expediente se sumaron distintos testimonios y elementos que pudieron probar que esa noche, luego de cenar con sus padres, Ventura se había reunido con unos amigos y luego había ido hasta su casa. Esto último, lo afirmó una vecina de su domicilio que vio al joven ingresar al garage.

Claramente afectado por los días en los que estuvo detenido, Pablo Ventura dijo sentirse “triste y shockeado” por lo ocurrido.

“Me siento un poco mejor. Estoy un poco angustiado, nada más”, expresó el joven y agregó que cuando el personal policial llegó a su vivienda para detenerlo, “no entendía nada, no sabía qué estaba pasando”.

Respecto a su situación, Pablo dijo que se encontraba tranquilo porque “yo sabía que no estaba acá, estuve en la casa de un amigo en Zárate, no hice otra cosa”.

Por último, también se refirió sobre quienes lo involucraron, y definió: “No tengo ninguna situación de odio. Estoy tranquilo. Los conozco de vista de la ciudad, nada más”.

“Esto no se lo deseo a nadie, es vivir en una película de terror”

Ante una fuerte guardia periodística montada en las afueras de la vivienda del joven Pablo Ventura, su madre, Marisa, dialogó con los medios y agradeció el apoyo y la contención recibida.

Notoriamente conmovida y ya en un estado de calma distinto a los tormentosos días que la familia atraviesa desde el pasado fin de semana, Marisa agradeció el trato recibido por el personal policial de la DDI de Zárate Campana y la DDI de Villa Gesell que “desde un primer momento siempre lo trataron bien”. También extendió sus agradecimientos hacia sus vecinos, familiares y amigos.

Luego de que la fiscal que lleva adelante la investigación, Dra. Verónica Zamboni, agotara las medidas para determinar si Ventura estuvo o no en Villa Gesell durante el ataque perpetrado por diez sujetos oriundos de Zárate a Fernando Báez Sosa, el Juzgado de Garantías que entiende la causa determinó la liberación del remero. Horas más tarde, Marisa pudo dialogar con su hijo, y contó que “fue una charla muy emocionante, era lo que se esperaba. Pablo está reponiéndose de semejante situación. Siempre con la tranquilidad de que íbamos con la verdad”.

Del mismo modo, sostuvo que ahora dejarán que la Justicia esclarezca lo sucedido, y reveló que no mantuvo comunicaciones con los padres del resto de los imputados. “Lo importante es que Pablo no quede manchado en su nombre y que se haga justicia por Fernando, que paguen los que hicieron todo esto”. Respecto al señalamiento realizado por los acusados sobre su hijo, expresó: “Me parece una locura, cualquiera tira un nombre, se lo viene a buscar y te complica la vida. No puede ser que los adolescentes estén en este estado. Cuando vinieron a buscarlo pensamos que el problema había sido en Zárate. Lo único que tiene en común con esos chicos son las edades”. Luego de manifestar su apoyo y acompañamiento a la familia de la víctima, la mujer concluyó:”Pablo siempre estuvo contenido, no fue ni siquiera esposado. No se lo deseo a nadie esto, te cambia la vida de una forma tremenda, es vivir una película de terror”.

Pablo Ventura dialogó con la prensa acompañado por su padre José María.

