Buscan definir medidas para bajar la circulación

Durante la mañana de ayer, el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro participó de una videoconferencia encabezada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En la misma, intervinieron jefes comunales de la Provincia de Buenos Aires y participaron también el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Durante el encuentro donde participó el Intendente Cáffaro, se analizó la preocupante situación sanitaria ante la elevada cantidad de contagios de Coronavirus que se han registrado en las últimas semanas, con un sistema sanitario saturado, pero no desbordado, según lo expuesto por el mandatario bonaerense.

Durante la reunión, el Gobernador Kicillof escuchó a los intendentes y coincidió en que “necesitamos reducir la cantidad de contagios, lo que requiere disminuir la circulación y, al mismo tiempo, profundizar los cuidados personales y el cumplimiento de los protocolos”. “Hemos hecho un esfuerzo muy grande para ampliar el sistema sanitario, pero hemos visto en otros lugares del mundo que no hay capacidad de respuesta que alcance cuando el aumento de los casos es exponencial”. “Los sacrificios valen la pena porque no nos podemos resignar a un número alto de contagios que después derivan en casos graves”, concluyó.

En el marco de las nuevas medidas de restricción que se evalúan tanto a nivel nacional como en todas las jurisdicciones, los funcionarios bonaerenses analizaron la realidad de contagios de coronavirus en cada municipio junto a los jefes comunales, así como el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva.

“Analizamos detenidamente la preocupante situación de un sistema saturado, pero no desbordado. El objetivo es el de profundizar acciones que logren disminuir drásticamente el aumento exponencial de casos”, señaló el intendente de Zárate luego de la reunión.

Por su parte, el viceministro de Salud de provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, consideró ayer necesario endurecer medidas de cuidado frente a la segunda ola de coronavirus, ya que -según dijo- quedó probado que, si se reduce “la circulación, bajan los casos”.

Precisó que en estos días ya se puede observar “una pequeña caída” en los casos, como resultado de las restricciones de la segunda instancia de medidas tomadas. No obstante, dijo que no alcanza porque el número de casos continúa muy alto, y hay “muchísimas posibilidades de que en algún momento el sistema de salud no esté a la altura de atender la demanda”.

Zárate en fase 2

Se suspenden las clases presenciales y actividades educativas no escolares en todos los niveles y modalidades, como así también Jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil.

Actividad comercial en general (excepto farmacias) de 6.00 a 19.00 hs.

Bares y restaurantes de 6.00 a 19.00 hs.

Prohibida la circulación de personas y actividades no esenciales de 20.00 a 06.00 hs.

Se prohíbe aforo de personas en el interior de restaurantes y bares (atención sólo en espacio abierto hasta las 19:00).

Se suspenden eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados al aire libre.

Se prohíben las artes escénicas, musicales, salas y complejos cinematográficos y talleres culturales.

Se prohíben celebraciones de ritos religiosos en espacios cerrados.

Se suspende uso de natatorios cerrados.

Se inhabilita apertura de gimnasios, museos, casinos, bingos, bibliotecas, mercados y ferias.

Quedan prohibidas actividades y reuniones sociales en domicilios particulares. salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.

Se suspenden actividades deportivas colectivas con o sin contacto en espacios cerrados.

Actividades deportivas o gimnasios al aire libre con un máximo de 10 personas en espacios públicos con autorización previa de la Dirección General de deportes mediante el mail [email protected]

Quedan prohibidos los viajes grupales de egresados y egresadas, jubiladas y jubilados, de estudio, de competencias deportivas no oficiales, grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales.

