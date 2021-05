El intendente Cáffaro recorrió ayer el centro de vacunación

El intendente Osvaldo Cáffaro visitó uno de los centros vacunatorios que funcionan en la ciudad, el Club Pellegrini (el otro es la sede de Suteba). Allí sigue adelante la campaña de vacunación contra el Coronavirus.

El jefe comunal dialogó con algunos de los vecinos que ingresaban para aplicarse la dosis. Además, saludó y reconoció la labor de a profesionales médicos y trabajadores que están a cargo del operativo.

Alejandra Ferreyra, vacunadora del Centro de Vacunación ubicado en el Club Pellegrini, manifestó que “para nosotros es un orgullo el poder estar en este lugar y vacunar a la población. Los cuidados tienen que seguir, por más que estamos avanzando con la vacunación. Esto no ha pasado”.

Mientras que el intendente Osvaldo Cáffaro señaló que en Pellegrini “funciona todo muy bien, principalmente la línea para el horizonte para nuestros vecinos. El horizonte de la vida y poder continuar, aún con las dificultades. Alejandra simboliza lo que es la solidaridad, la cooperación que tienen nuestro pueblo y nuestros profesionales. Ella representa a todos los que están acá y a todos los vacunatorios de la provincia y del país. Hay mucha solidaridad por parte de nuestra gente. Es lo único que nos puede salvar”.

“Por eso, sigamos adelante, no es el momento de marcar diferencias, es momento de trabajar codo a codo y tratar de ayudar al otro. No hay otra salida”, concluyó.

Piden a los vecinos que se sigan anotando

Desde el Municipio recordaron ayer que quienes opten por recibir la vacuna contra el Coronavirus deben preinscribirse en el sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación vacunatePBA. Allí se gestionarán los turnos de acuerdo a las distintas prioridades establecidas en el plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Mientras que, en Zárate, siguen activos los puntos oficiales ubicados en Plaza Mitre de Lima (frente a la Delegación Municipal) y en la recepción del Concejo Deliberante (Brown 355, ingreso por pasaje Oberdan Morino), sitios dirigidos a todas aquellas personas que no pudieron registrarse vía web, tanto en Zárate, como en Lima, o no cuenten con los recursos para hacerlo, quienes poseen una vía alternativa de manera presencial en los lugares mencionados, de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

Se está llegando a las 20 mil dosis aplicadas

En Zárate, de acuerdo a la última actualización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se vacunaron 19.960 personas, de las cuales 17.886 recibieron la primera dosis y 2.074 la segunda.

Hasta ayer, según el Monitor Público de Vacunación (el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el país), ya son 7.715.006 las vacunas aplicadas: 6.806.565 personas recibieron la primera dosis y 908.441 ambas. El 60,14% de las aplicaciones (4.640.182 dosis) fueron realizadas a mujeres; mientras que el 39,65% a hombres (3.058.946 dosis).

