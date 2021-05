Juntan firmas para pedir que vuelvan las clases presenciales

Jóvenes integrantes de la Juventud del Comité de la UCR de Zárate están recolectando firmas de vecinos a favor del regreso a las aulas con clases presenciales en el distrito.

En la mañana del miércoles y jueves estuvieron con una mesa en la esquina de Justa Lima e Independencia invitando a los transeúntes a firmas su adhesión a este reclamo que consideran esencial, ”en la convicción de que la educación es un derecho inalienable”. Por esa razón, dijeron ayer, “nos hemos movilizado para reunir firmas, conversar con los vecinos, pedirles su opinión por este cese de las clases presenciales que pidió el intendente Osvaldo Cáffaro al gobierno de la Provincia que significa privar a nuestros alumnos de todos los niveles de asistir a clases en sus escuelas, reunirse con sus compañeros y docentes, siempre cuidando respetar los protocolos que tiene cada establecimiento y que habían sido consensuados con las autoridades educativas”. “Intempestivamente, luego de haber comenzado las clases en las aulas, y sin ningún fundamento basado en estadísticas serias, se le ocurrió al gobierno municipal terminar con las clases presenciales por 15 días aunque no se sabe por cuánto más”.

En cuanto a las opiniones de los vecinos consultados sobre el tema, dijeron que fueron diversas pero que en su mayoría todos reclamaron la vuelta a las aulas como se había comenzado en marzo de forma segura en las burbujas escolares.

Los jóvenes estuvieron ayer a la mañana en Justa Lima e Independencia.

Docentes de Campana piden suspender la presencialidad

Lo hicieron a traves de un comunicado donde expresan la preocupación de la comunidad educativa ante el aumento de contagios en esa ciudad en el marco de la segunda ola de Covid 19.

Ante la postura adoptada por el intendente de Campana, Sebastián Abella y tras la decisión de la Provincia de que la comuna continúe en Fase 3, es que los docentes decidieron autoconvocarse para discutir la situación en las escuelas y definir medidas de lucha. En ese marco, se realizó una junta de firmas para solicitar la suspensión de la presencialidad que ya cuenta con cerca de 200 adhesiones.

“El gobierno municipal en concordancia con la postura tomada por Larreta en CABA y otros funcionarios tanto de Cambiemos como del Frente de Todos, por ejemplo, el Ministro de Educación Nicolas Trotta, niegan que la presencialidad escolar esté correlacionada con el aumento de la velocidad de contagio. A pesar de que numerosos estudios científicos, como los publicados en la revista The Lancet, han demostrado que la presencialidad aumenta el ritmo de contagio”, expresaron en el comunicado y agregaron: “Teniendo en cuenta que ciudades aledañas, como Escobar y Zárate, están en fase 2 nos parece ilógico que Campana permanezca en fase 3 siendo que a la fecha cuenta con 8560 casos de covid-19 positivos de los cuales 762 están activos. Además, se sabe que tanto en el servicio de salud público como en el privado ya no hay camas en las Unidades de Terapia Intensiva. Por este motivo le exigimos al Intendente Sebastián Abella que recapacite ante su ‘defensa de la fase 3’ como declaró ante medios locales”.

Al respecto, expresaron que el sistema de salud “ya está saturado” y evaluaron que “la presencialidad escolar solo expone a más personas al contagio”.

Las exigencias tambien las trasladaron al gobernador Axel Kicillof, como máxima autoridad en el territorio bonaerense.

“Como docentes hacemos este pedido de suspensión de clases presenciales no sólo para salvaguardar nuestra salud sino la de nuestros estudiantes y sus familias. Para salvaguardar la salud de toda la comunidad ya que al no haber clases presenciales la circulación de personas sería menor y por ende también la circulación viral. Esto evitará nuevos contagios y permitirá descongestionar el sistema de salud local”, manifestaron.

En Campana, hubo casos de instituciones educativas como el Colegio Siglo XXI, que decidió suspender temporalmente la presencialidad dado que gran parte de su personal docente, técnico y auxiliar, se encontraba aislado por contagios o posibles contagios.

“Muchas familias ya han decidido por motu proprio no enviar a sus hijos a las escuelas, lo cual está perfecto, teniendo en cuenta esto más el aumento de docentes contagiados y estudiantes ¿Qué espera el intendente para suspender la presencialidad? ¿Qué espera el gobernador Axel Kicillof para pasar a Campana a fase 2? ¿Qué esperan los sindicatos a nivel local para tomar medidas de fuerzas contundentes para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa?”, se preguntaron.

