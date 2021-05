Los bomberos se declararon en estado de alerta y movilización por la falta de vacunas

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate manifestaron su adhesión a la declaración de Alerta y Movilización declarado por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina ante la falta de vacunas contra el COVID 19 para los integrantes de Cuerpos Activos y Consejos Directivos de todo el país.

Son más de 43 mil integrantes de todo el territorio nacional que aún aguardan respuestas al pedido de vacunación frente a la pandemia que pone en riesgo sus vidas. Según detallaron ya se contagiaron 1117 bomberos voluntarios en todo el país, de los cuales 864 se recuperaron, 476 permanecen aislados y 10 perdieron la vida, sumado a 15 cuarteles que se encuentran en cuarentena.

“Si bien en varias jurisdicciones los gobiernos municipales y provinciales han accedido a vacunar a bomberas y bomberos, no es la norma en la gran mayoría de las provincias. El porcentaje de integrantes de Asociaciones de Bomberos Voluntarios vacunados es bajísimo y la preocupación crece ante esta segunda ola, en la cual el aumento de casos es notable y expone con mayor peligro de contagio a nuestros hombres y mujeres”, señalaron en un comunicado.

En Zárate el pedido fue formulado hace varias semanas y a pesar de que desde el Ejecutivo manifestaron que se habían entablado gestiones para avanzar con esa iniciativa, lo cierto es que hasta el momento no se produjeron novedades.

De hecho, en el Concejo Deliberante se trató un expediente para que los servidores tengan prioridad, dado que por la actividad que desarrollan cotidianamente, se encuentran expuestos a los contagios.

“La labor de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios está considerada dentro de los parámetros que le asignan la categoría de trabajadores esenciales en todo el país, pero no ocurre lo mismo en la incorporación a los listados de prioridad para la vacunación. Desde el año pasado el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y las 26 Federaciones Provinciales que lo integran vienen realizando pedidos y reclamos a las autoridades de los Ministerios de Salud Nacional y Provinciales, sin embargo, a la fecha, aún no se ha tenido respuesta a la necesidad de definir e implementar un plan de vacunación para bomberos voluntarios. El trabajo voluntario y profesional que realizan los bomberos y bomberas no puede ser desarrollado por ninguna otra persona, es una tarea específica que requiere de años de capacitación y entrenamiento”, remarca el comunicado que declara el estado de alerta.

En el mismo documento, los servidores exponen una situación ineludible que tiene que ver con que, ante cualquier hecho que involucre la necesidad de aislamiento de algún servidor, ya sea por contagio o por contacto estrecho con un contagiado, “se ve seriamente comprometida y en peligro la continuidad del servicio de respuesta a emergencias”

En esta marco, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina también convocó a reunión de la Honorable Comisión Directiva para este miércoles 5 de mayo, con el objetivo de definir las medidas de acción concretas que le den visibilidad al reclamo en todo el país y “lograr que las autoridades nacionales resuelvan de manera inmediata esta situación”.

Comparte esto: Twitter

Facebook