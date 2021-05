Nuevas medidas para la fase 2: se prohibió el ingreso de clientes a comercios

En la mañana de ayer, la Municipalidad informó una actualización de medidas a partir de la Resolución 1555/2021 de la Jefatura de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, donde se detallan una serie de nuevas restricciones.

La gran escalada de contagios registrada durante las últimas semanas a partir de la llegada de lo se definió como la “segunda ola” de Covid 19, derivó en que desde la Nación, la Provincia y el Municipio tomaran una serie de determinaciones a los fines de contener el escenario de contagios y evitar la saturación del sistema sanitario.

Según detallaron las autoridades municipales en la jornada de ayer, los trabajadores y trabajadoras esenciales que deban circular entre las 20 y las 6 horas, deberán gestionar la autorización correspondiente a traves de la aplicación CUIDAR, asi como tambien recordaron que tendrán vigencia hasta el 21 de mayo inclusive las clases virtuales y actividades educativas no escolares en todos los niveles y modalidades, como así también Jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil; actividad de bares y restaurantes de 6 a 19 horas; la prohibición de circulación de personas y actividades no esenciales de 20 a 6 horas; la prohibición de aforo de personas en el interior de restaurantes y bares (con atención solo en espacio abierto hasta las 19 horas); la suspensión de eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados al aire libre; la prohibición de artes escénicas, musicales, salas y complejos cinematográficos y talleres culturales; la prohibición de celebraciones de ritos religiosos en espacios cerrados; la suspensión del uso de natatorios cerrados; la inhabilitación de apertura de gimnasios, museos, casinos, bingos, bibliotecas, mercados y ferias; la prohibición de actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran cuidados especiales; la suspensión de actividades deportivas colectivas con o sin contacto en espacios cerrados, mientras que las actividades deportivas o gimnasios al aire libre con un máximo de 10 personas en espacios públicos deberán contar con autorización previa de la Dirección General de deportes mediante el mail [email protected]

PREOCUPACION DE COMERCIANTES

Por otra parte, desde la Municipalidad también informaron que la actividad comercial en general será de 6 a 19 horas, y deberá ser sin ingreso de clientes a los locales.

Este punto fue el que causó malestar entre los comerciantes zarateños durante la jornada de ayer, dado que además de las restricciones a los horarios de apertura y funcionamiento, se suma ahora que no se podrá contar con el ingreso de los clientes a los negocios.

Según comentaron a este medio comerciantes del radio céntrico consultados, la principal preocupación tiene que ver con que esta medida generará un mayor impacto en las ventas dado que -dependiendo el rubro- muchos se verán imposibilitados de mostrar su mercadería y no ven con buenos ojos que los vecinos deban aguardar en la vereda, teniendo en cuenta la llegada de la temporada invernal.

“Las ventas ya son bajas, por el miedo, porque hay gente que ya no sale. Redujimos una hora, muchos se pudieron adaptar y abren más temprano. Pero los que tienen empleados tienen que dejarlos ir a su casa a comer y volver, y no les da el tiempo”, remarcó una comerciante céntrica en diálogo con LA VOZ.

Los comerciantes analizan que no hay cifras claras de cuál es el porcentaje de contagios en los comercios, por lo cual definen esta nueva restricción como “una medida arbitraria y caprichosa”, que se suma a los perjuicios ocasionados por la situación económica y el escenario que ofrece la pandemia.

