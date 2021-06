Se flexibilizan las restricciones

El gobernador Axel Kicillof anunció ayer una flexibilización de las restricciones en la Provincia de Buenos Aires.

Las nuevas restricciones para la Provincia de Buenos Aires por la segunda ola de Covid-19 (ver recuadro aparte) rigen a partir de este fin de semana del 12 y 13 de junio.

“El Gran Buenos Aires, cumpliendo el DNU, puede salir de la situación de alarma epidemiológica sanitaria en la que se encuentra: implica pasar de la Fase 2 a la Fase 3”, manifestó el mandatario bonaerense.

El parámetro sanitario que rige actualmente, incluido en el proyecto de ley que se trata en el Congreso, establece la división del país en cuatro categorías, de acuerdo con los riesgos: bajo, mediano, alto y alarma epidemiológica y sanitaria.

Según precisó Kicillof, en la provincia de Buenos Aires se pasó de 12 mil casos a 8.700 promedio la última semana“, lo que hace que en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en los últimos 15 días, haya 401 casos cada cien mil habitantes, lo que permite salir del estado de alarma epidemiológica, el de mayor riesgo en la pandemia.

Añadió que esta medida es posible gracias a “la reducción” de los contagios a un nivel menor del que venían registrando, al ubicarse en 400 cada 100 mil habitantes.

En este marco, cambia la clasificación en los partidos del conurbano, que ya no es considerada en “alarma epidemiológica” por los menores niveles de contagios marcados en los últimos días.

COMPRA DE VACUNAS

Además, el gobernador anunció la compra de vacunas al laboratorio chino Cansino y celebró que en forma simultánea a la conferencia el Ministerio de Salud de la Nación haya autorizado la utilización de esos inoculantes en la Argentina, con aprobación del Anmat.

“Es una vacuna de una sola dosis como con una eficacia de 68,8 para evitar contagios y de 95,5% para evitar casos graves, lo que demuestra que tiene mucha efectividad”, sostuvo.



La restricción general de la circulación nocturna regirá a partir de hoy de 00 a 06 hs.

Nuevas medidas

-Restricción nocturna de circulación general de 0 a 6 horas.

-Comercios no esenciales podrán volver a funcionar entre las 6 y las 20 horas.

-Locales gastronómicos: desde las 6 a las 23 podrán atender al aire libre o en espacios interiores con aforo de hasta el 30% de su capacidad. Después de las 23, sólo con envío a domicilio o take away.

-Continúan suspendidas las reuniones sociales o familiares.

-Actividades culturales en espacios públicos únicamente al aire libre y con hasta 10 personas.

-Actividades recreativas y deportivas sin contacto y sólo al aire libre con hasta 10 personas.

-Celebración de ritos religiosos únicamente al aire libre y con hasta 20 personas.

-Clases presenciales en todos los niveles y de acuerdo a los protocolos vigentes.

Comparte esto: Twitter

Facebook