“Cáffaro hundió la actividad económica”, dijo el concejal Matzkin

“Es increíble que las pocas inversiones relacionadas a la industria automotriz elijan irse a Baradero”, dijo el concejal zarateño Marcelo Matzkin (Juntos por el Cambio) en un contexto donde la autopartista Mirgor, proveedora de Toyota, elija instalarse en la ciudad de Baradero.

El concejal Marcelo Matzkin estuvo con comerciantes de la calle Félix Pagola en una recorrida donde afirmó que “el compromiso de los comerciantes con los protocolos y el cuidado que hay que tener siempre estuvo, hoy que está comprobado que la tasa de reproducción de los contagios se da en su mayoría por reuniones sociales, los comerciantes deberían poder trabajar más libremente.”

A su vez se refirió a la actividad económica de Zárate “que hoy está muy por detrás de Campana, Escobar y Pilar, las empresas no quieren venir a nuestra ciudad, no tenemos una gestión amigable con las inversiones, tenemos una inacción en la gestión municipal, Cáffaro hundió la actividad económica de Zárate.”

Para finalizar expresó que “necesitamos incentivar la actividad privada, los comercios, los gimnasios, con más exención y con subsidios, no con préstamos porque ellos pagan impuestos que en este contexto deberían volverles de una forma más concreta a la que proponen.”

Marcelo Matzkin estuvo con comerciantes de la calle Félix Pagola en una recorrida.

Comparte esto: Twitter

Facebook