Comenzó la vacunación libre para mayores de 60

La vacunación libre contra el coronavirus para mayores de 60 años ya rige en la provincia de Buenos Aires desde el sábado pasado. En Zárate. los dos centros de vacunación son el Club Pellegrini y la sede de Suteba.

Los mayores de 60 ya pueden acercarse a cualquier vacunatorio cercano a su domicilio para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, sin la necesidad de inscripción previa, y sólo presentando DNI que acredite domicilio en la provincia. La medida ya regía desde la semana pasada para los mayores de 70 años y ahora se amplía para los de 60.

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, explicó que la vacunación libre resultó “una medida muy buena” porque “es una población que no está acostumbrada a los medios digitales, pero son personas de máximo riesgo” ante la pandemia.

El funcionario contó que primero se aplicó este beneficio a mayores de 70 años, donde cerca de 5.000 adultos de acercaron espontáneamente,.

INSCRIPCION EN LA WEB

La provincia de Buenos Aires aceleraró el plan de vacunación, teniendo en cuenta la cantidad de dosis que llegaron en los últimos días y las que se esperan esta semana y a lo largo de todo junio.

Por eso, se está haciendo hincapié que la inscripción está abierta para todos, desde los 18 años cualquiera se puede anotar.

Para la inscripción a través de la página web hay que seguir los siguientes pasos:

1) Ingresar al sitio web de la campaña de vacunación: https://vacunatepba.gba.gob.ar/

2) Hacer clic en “ME QUIERO REGISTRAR”. Debajo del botón “Me quiero registrar”, hay dos opciones más.

3) Se abrirá una nueva ventana. Leer con atención para tener un panorama más claro de la inscripción. Luego, elegir la opción “SI.

Los datos que requiere el formulario son personales. Al momento de definir el medio de contacto de preferencia elijamos el que más cómodo y accesible nos resulte. Esa será la vía por la que recibiremos la información sobre el turno (WhatsApp, teléfono fijo o email). Si no usamos ninguno de estos medios, poner el contacto a una persona de confianza.

Si elegimos email, el turno llegará a la bandeja de entrada, en la sección “recibidos”. De todos modos, se recomienda verificar en las bandejas de spam o correo no deseado, dado que en algunas ocasiones puede alojarse allí.

4) Una vez completado el formulario hacer clic en el recuadro que dice “no soy un robot”. Luego, cliquear en “enviar”.

IMPORTANTE: Si al cliquear en “enviar” no se abre una nueva pantalla, debemos chequear si nos faltó completar algún dato en el cuestionario o si el sistema encontró errores. En ese caso, aparecerá indicado en letras rojas lo que tenemos que modificar. Luego de completar y/o corregir, repetimos las indicaciones del paso 5.

5) En la pantalla aparecerán todos los datos que ingresamos. Es necesario chequear que estén bien y luego hacer clic en “confirmar y enviar’’.

Luego de completar el paso 6 se abrirá una ventana en la que se nos informará que nuestra inscripción ha sido registrada. Es importante saber que si excede el tiempo predeterminado por el sistema para la carga de nuestros datos, debemos marcar nuevamente la casilla “no soy un robot” para poder continuar.

7) Este cartel indicará que hemos realizado todos los pasos de manera correcta y somos parte del plan de vacunación.

A TRAVES DE LA APP

1) Tener a mano nuestro DNI o el de la persona a la que vayamos a inscribir.

2) Cliquear en la opción “abrir”.

3) Completar los datos que nos solicitan.El “número de trámite” tiene 11 dígitos y se encuentra en el margen izquierdo o en el reverso del DNI. Luego, presionar en “iniciar sesión”.

4) Si iniciamos sesión y aún no tenemos turno asignado, lo vamos a ver expresado en la primera ventana que nos aparece. El número de ciudadanía se asigna cuando recibimos la primera dosis de la vacuna y nos servirá en el caso de que necesitemos reportar algún efecto adverso.

5) Cuando recibimos el turno, al iniciar sesión se van a poder observar todos los datos necesarios para acceder a la dosis que corresponda.

Trabajadoras del operativo en el Club Pellegrini: Abigail, Alejandra, Claudia, Ludmila, Mariana, Sandra, María Luz y Daniela.

Cantidad de vacunados

Casi el 30 por ciento de la población de todo el país -unas 13 millones de personas- ya recibió la primera dosis de alguna vacuna contra el coronavirus, informó el Gobierno.

El Plan Estratégico de Vacunación ya cumplió con la inmunización de la primera dosis en el 28,63 por ciento del total de la población, se indicó oficialmente.

En total, eran 12.991.480 las personas vacunadas en las 24 jurisdicciones desde diciembre pasado, de un universo de 45.376.763 habitantes del país, según datos del Indec de 2020.

La ciudad de Buenos Aires con el 37,7% de su población vacunada (1.159.946 personas); La Pampa, con 33,15% (118.816) y San Luis con el 32,19% (163.614) son los distritos que más vacunaron en proporción.

Del otro lado del listado, las provincias que menos vacunaron son Misiones, al 22,49% de su población (283.724 personas); Chubut, al 25,01% (154.829) y Entre Ríos, al 25,39% (351.833).

En los otros distritos los números son: Provincia de Buenos Aires, 4.929.598 vacunados (28,10% de su población); Catamarca, 116.523 (28,05%), Chaco, 308.649 (25,62%); Córdoba, 1.101.422 (29,29%), Corrientes, 296.286 (26,44%); Formosa, 165.439 (27,34%); Jujuy, 242.875 (31,51%); La Rioja, 111.101 (28,23%); Mendoza, 571.064 (28,69%) Neuquén, 179.938 (27,10%), Río Negro, 206.264 (27,59%); Salta, 396.264 (27,82%); San Juan, 205.296 (26,28%); Santa Cruz, 101.147 (27,66%); Santa Fe, 1.001.546 (28,32%); Santiago del Estero, 273.940 (28,00%); Tierra del Fuego, 52.203 (30,10%); y Tucumán, 499.163 (29,46%).

EN ZARATE Y CAMPANA

En Zárate, según datos del Ministerio de Salud bonaerense, fueron vacunadas 36.098 personas, de las cuales 28.452 recibieron la primera dosis y 7.646 la segunda.

En Campana, hubo 44.234 aplicaciones, 33.177 fueron con la primera dosis y 11.057 con la segunda.

El fin de semana continuó la vacunación contra el Coronavirus.

Llegaron 811 mil dosis de vacunas AstraZeneca

Una partida de 811.000 vacunas AstraZeneca llegó al país y sumadas a las 934.200 dosis del mismo laboratorio que llegarán el lunes, totalizarán más de 20 millones de dosis recibidas desde el inicio de plan de inoculación contra el coronavirus.

Las 811.000 dosis llegaron en el vuelo AM30 de la compañía Aeroméxico, que aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 20,56 del sábado procedente del Distrito Federal, desde donde había partido a las 10,18, hora local, las 12,18 de nuestro país.

Este es el primer embarque que llega directamente desde México y que forma parte del acuerdo bilateral mediante el cual se produce el principio activo en la Argentina y posteriormente se formula y envasa en ese país.

OTROS DOSIS

A esta partida se le sumarán otras 934.200 dosis del mismo laboratorio, de producción local y formuladas en Estados Unidos, que llegarán el lunes a las 6.40.

En tanto, el viernes pasado se anunciaron nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis y con Cansino por 5.4 millones de vacunas Convidencia, cuya autorización “con carácter de emergencia” autorizó en las últimas horas el Ministerio de Salud, luego de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

El viernes, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, firmó la Resolución 2021-1671 -publicada este sábado en el Boletín Oficial- que autoriza el uso de emergencia de la vacuna Convidecia, de la empresa Cansino Biologics INC, que permite avanzar en el acuerdo por 5.4 millones de dosis.

