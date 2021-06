“Presencialidad cuidad”: los alumnos vuelven al aula

A partir del día de mañana los alumnos bonaerenses vuelven a las aulas bajo una “presencialidad cuidada”, afirmó la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila.

Y en este sentido, el organismo provincial emitió una circular el pasado fin de semana informando a todos los consejos escolares y las Jefaturas de Inspección sobre este nuevo “regreso” a las aulas ante índices epidemiológicos “positivos”, según la evaluación del gobierno bonaerense y nacional.

La medida fue anunciada el viernes pasado por el propio gobernador y se debe a que la provincia dejó de ser zona de “alarma epidemiológica” por el descenso de casos de coronavirus.

En ese sentido, Vila planteó que “el Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales establece una serie de pautas obligatorias para todas las escuelas: uso de tapabocas, distanciamiento entre docentes y estudiantes, adecuada ventilación”. “Todo esto nos lleva a una presencialidad alternada. Es decir, una semana concurre al establecimiento la mitad de un curso y estudiarán desde sus casas la semana siguiente de manera virtual”

Como se incrementará la circulación, pidió que se respete el uso de la ventanilla abierta en el transporte “para que no aumenten los contagios” y “evitar la circulación en términos generales para no incrementar el riesgo de propagar el virus”.

ALUMNOS SIN CONTACTO CON LA ESCUELA

La funcionaria reconoció que hay 9 mil niños o adolescentes “sin contacto con la escuela” y 102 mil “que, estando en contacto, tienen participación baja o nula en sus actividades educativas” y remarcó que “se trabaja permanentemente sobre ese colectivo”.

“El nivel de promoción 2020 -incluyendo la intensificación que se llevó a cabo en el verano- es similar a años anteriores en la primaria, no así en la secundaria, donde no fue el mismo nivel que había habitualmente”, explicó y dijo que “de todos modos, se trabaja permanentemente para intensificar saberes”.

Sostuvo que se evalúan saberes y conocimientos “de manera permanente” y que hay esquemas planificados “a mediano plazo” para recuperar esos conocimientos a contraturno.

“Sin dudas no es lo mismo un año lectivo habitual que en contexto de pandemia. No se enseña ni se aprenda igual, por más esfuerzo que hagan familias, docentes y auxiliares”, admitió.

Vila manifestó que “la realidad sucede y no tenemos que pelearnos con los problemas, sino solucionarlos y superarlos” y finalizó: “La pérdida de una vida o las secuelas de una enfermedad son irreparables, los contenidos educativos pueden ser recuperados y afianzados, es nuestro compromiso sostenido en el tiempo”.

Los establecimientos educativos están listos para recibir a los alumnos.

