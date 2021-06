Baches y calles intransitables en barrio CAP y Smithfield

Vecinos de Villa Smithfield y Barrio Cap se autoconvocaron para manifestar su descontento con el Ejecutivo municipal por la falta de mantenimiento de las calles de ambos vecindarios y, además, por la falta de respuestas en relación a los reclamos correspondientes.

El pasado 18 de mayo presentaron, por la mesa de entradas electrónica del municipio, un pedido de reparación de baches y alcantarillas sin recibir ninguna respuesta hasta el momento.

Es por ello que decidieron ayer autoconvocarse para reclamar en la calle la reparación de varias arterias del vecindario.

“Hay un montón de baches nuevos y viejos por rotura de agua o cloacas y nunca se terminan de arreglar” , relataron, y aseguraron que como sociedad de fomento se han presentado diversos informes al municipio.

También se refirieron a los problemas de la inseguridad y a la fuerte inversión que se realizó: “tenemos cámaras colocadas que compramos como sociedad de fomento, que están en comodato con el municipio para que las maneje DPU. El tema es que siempre llegamos tarde, sirven para cuando las pide fiscalía, pero no las están usando para prevención. La inversión se hizo y no nos da resultados, no hay vigilancia constante”, expresaron desde la entidad fomentista barrial.

Después de un análisis exhaustivo de nuestro barrio Smithfield-Cap recorriendo todas las calles se ha visto el estado deplorable que hace que las mismas sean intransitables. Este tema es recurrente; y para hacer un poco de historia dicho estado fue in crescendo por la falta de arreglo a su debido tiempo. Hoy nos supera. A continuación se hará un detalle de los reclamos puntuales con fotos ilustrando lo expresado.

Respecto a los baches, detallaron que las reparaciones deberían desarrollarse en la esquina 3 de Junio y Roca; en todo el Pasaje 3 de junio; en Roca en frente del edificio ubicado en Roca y Alférez Pacheco; en Calle 20 de Noviembre, desde Caseros hasta San Martín; San Martín entre 20 de Noviembre y Pacheco; 19 de Marzo a la altura de la Casona de Smithfield; 14 de Diciembre y Pedro Martini, en Perito Moreno al 700, en la bajada de Luis Agote, frente al Tenis Club; en Roca y Pedro Martini; en Roca entre Pedro Martini y Agote y en Guaraní entre Perito Moreno y Teodoro Fels.

