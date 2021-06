CADU igualó ayer con Talleres en Escalada

Ayer en Remedios de Escalada, CADU empató 1-1 con Talleres por la decimotercera fecha del Torneo Apertura de Primera “B” Metropolitana temporada 2021 y quedó cuarto junto a Deportivo Merlo en la tabla a cuatro puntos del líder Justo José de Urquiza (aún ten-drá que quedar libre).

Los goles fueron marcados en el segundo tiempo por Nico-lás Sainz para el local igua-lando Nahuel Sica para los zarateños. El encuentro que se llevó a cabo a puertas cerradas en el estadio “Pablo Comelli” del “albirrojo”, fue dirigido el árbitro Martín Gonaldi de aceptable labor.

Defensores Unidos sumó el segundo partido sin perder con una victoria y un empate, mientras que como visitante cose-chó la tercera presentación sin ganar, con una igualdad y dos caídas. Talleres acumuló el cuarto encuentro sin halagos con dos empates y dos caídas, jugando como local almacenó el segundo cotejo sin triunfos, con una igualdad y una caída.

En el historial CADU su-mó la cuarta visita sin ganar frente a Talleres en Remedios de Escalada, con tres empates y una derrota.

EL PARTIDO

Justo resultado en el balance de los noventa minutos, no se pudieron sacar ventajas y la igualdad estuvo bien.

En el primer tiempo pasó realmente muy poco, Defensores si bien tuvo más la pelota en su poder no creó muchas situaciones de gol, mientras que Talleres no le encontraba la vuelta al partido, cayó en el juego que le propuso el elenco zarateño que logró neutralizar a sus jugadores más desequilibrantes y practicamente no tuvo peso ofensivo, aunque ninguno de los dos tuvieron precisión en los últimos metros. En el complemento Talleres cambió su actitud, se adelantó en el terreno de juego, comenzó atacar aunque sin demasiada claridad, hasta llegar a la apertura del marcador que vino con un cabezazo de Sainz junto al poste derecho de Figueroa. Reaccionó rapidamente CADU y lo igualó con un remate de afuera del área de Sica al ángulo superior derecho. Después el partido se hizo de ida y vuelta, estuvo para cualquiera de los dos, lo tuvo el local con un cabezazo de Noriega en el travesaño y también Defensores en un contragolpe de Barbieri que tapó abajo el arquero Cacace.

Todos los abrazos para Nahuel Sica autor del gol del empate celeste. Foto: Prensa CADU.

Comparte esto: Twitter

Facebook