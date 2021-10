Presentarán un proyecto de ordenanza para prohibir las bolsas de plástico

Las bolsas de plástico siguen formando parte de las compras cotidianas en supermercados, almacenes y kioscos. Aunque el hábito de tener las reutilizables a mano está cada vez más instalado, y con frecuencia escuchamos “No, gracias, tengo la mía” como respuesta al ofrecimiento que llega detrás del mostrador, las bolsas plásticas integran la larga lista de elementos altamente contaminantes que usamos a diario por única vez y luego tiramos a la basura.

Por ello, el principal reclamo de las organizaciones socioambientales a nivel local es que en la Argentina se sancione cuanto antes una ley nacional de presupuestos mínimos para la prohibición de plásticos de un solo uso en todo el territorio. El objetivo de la norma es regular, reducir, sustituir y prohibir de manera progresiva productos como sorbetes, revolvedores de café, vasos, bolsas, entre otros descartables, para fomentar la transición a una economía circular y reducir la generación de residuos.

En la Argentina, de las más de 2.7 millones toneladas de residuos plásticos que se generan al año, sólo el 5% se recicla. Desde Vida Silvestre advierten que 8 millones de toneladas de este material se arrojan al mar anualmente. Casi la mitad de todo el plástico producido se usa para crear productos de un solo uso o que tienen una vida útil menor a los tres años.

PROHIBICION DE BOLSAS EN CAMPANA

Desde el pasado primero de julio, rige la prohibición del uso de bolsas de polietileno en la vecina localidad de Campana. A través de la aplicación del programa “Decí no a la bolsa de nylon”, y luego de que entrara en vigencia la Ordenanza impulsada por la concejal de Campana, Romina Buzzini, supermercados, hipermercados, autoservicios y almacenes de alimentos y bebidas ya no entregan bolsas plásticas.

La concejal campanense trabajó en forma articulada con la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis –a cargo de Gonzalo Brutti-. En conjunto, se creó el programa “Decí no a la bolsa de nylon”.

De esta manera, logró que el proyecto fuera aprobado por unanimidad y la ciudad adhirió a la Ley Provincial Nº 13.868 que prohíbe el uso de bolsas de polietileno.

Con ello se restringe el uso bolsas de material plástico convencional, utilizadas y entregadas en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para transportar mercadería.

Como parte de esta medida, los materiales anteriormente mencionados, deben ser progresivamente reemplazados por contenedores de material degradable que resulten compatibles con la minimización de impacto material y, al mismo tiempo, se montó una campaña de concientización sobre la aplicación de la prohibición de las bolsas de nylon y sus motivos medioambientales fundamentales.

Presentarán al Concejo Deliberante un proyecto de adhesión a ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas.

«Progresivamente proponemos la utilización de bolsas de friselinas, como hicimos en nuestra campana del Día de la Primavera en la Costanera».

