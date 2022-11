CADU empató en La Plata y logró el tan ansiado ascenso a la Primera Nacional

El domingo por la tarde en La Plata, CADU igualó 0 a 0 con Villa San Carlos en el partido de vuelta de la final del Torneo Reducido de Primera «B» Metropolitana temporada 2022 consagrándose campeón, logrando el único ascenso que daba la categoría (ya que en la ida se había impuso 2-1 en Villa Fox) y ascendió por primera vez en su historia a la Primera Nacional. Además se clasificó para disputar la próxima Copa Argentina 2023, donde deberá enfrentar a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza.

El encuentro se jugó en el estadio «Juan Carmelo Zerillo» de Gimnasia y Esgrima donde San Carlos hizo las veces de local, con el arbitraje de Santiago Martínez Beligoy de buena labor, quien expulsó al técnico «celeste» Santiago Davio por demorar y a Martín Giménez por doble amonestación.

Defensores sumó su sexta presentación sin perder, con cuatro victorias y dos empates, como visitante acumuló tres encuentros sin derrotas, con un triunfo y dos igualdades, además 308 minutos con la valla invicta en esa condición.

En el historial CADU cosechó el séptimo partido sin ganar visitando a Villa San Carlos, con tres empates y cuatro caídas.

EL PARTIDO

CADU se trajo de La Plata lo que fue a buscar: el ascenso. Se defendió con acierto a lo largo de los noventa minutos y cuidó la ventaja que había sacado en la ida para consagrarse campeón y ascender a la Primera Nacional.

En la etapa inicial, San Carlos tomó la iniciativa y manejó mejor la pelota, pero no tenía claridad, chocaba con una férrea defensa zarateña que no le daba ningún tipo de ventajas, en un partido que se desarrollaba mayormente en el campo «celeste», donde al equipo de Davio le costaba recuperar el balón y cuando lo hacía no lo jugaba con criterio. Aunque con el correr de los minutos Defensores pudo salir del asedio y terminó no tan metido atrás. En el complemento, el local dominó el juego, se adueñó de la pelota pero no encontró los caminos para llegar al gol, y CADU tuvo la chance más clara con un remate de Giménez que tapó Benítez, después con un gran trabajo defensivo, donde Laumann fue la figura, no pasó grandes sobresaltos, con mucha garra y sacrificio logró hacer realidad el sueño.

Maxi Ortigoza, autor de los dos goles en la ida, avanza con el balón marcado por Sienra. La llegada más clara de CADU, el remate de Martín Giménez que tapó el golero Benítez.

