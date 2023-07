Casa de la Juventud:está próxima a iniciarse su etapa de remodelación y puesta en valor

Hace un año que el Ejecutivo municipal dio el puntapié inicial para reutilizar la vieja estación ferroviaria del ex ferrocarril Urquiza y allí instalar la nueva Casa de la Juventud.

Hace un año que el municipio firmó un convenio urbanístico con la empresa Trenes Argentinos Infraestructura (formalmente Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, ADIF) por el cual se le entregó al municipio, en custodia, la ex estación del Ferrocarril Urquiza, que constituye parte del patrimonio histórico zarateño.

En contraparte, el Municipio se comprometió a poner en valor el edificio y utilizarlo para la realización de actividades culturales, educativas y recreativas.

“La idea es poder continuar con esta obra que es complementaria al Parque Urbano III, donde se hizo toda la parte de parquizado, el Fórum Cultural, y hemos recuperado también el puente. Esta no es una obra más de arquitectura. Tiene que ver también con nuestra historia, con nuestro pasado”, dijo el intendente Osvaldo Cáffaro en la ocasión.

En este nuevo espacio, funcionará la Casa de la Juventud que tendrá una biblioteca, una sala de ensayo, un estudio de grabación, un pequeño auditorio y dos salas de lectura.

Según adelantó el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Cimiotta, se trata de una obra que tuvo sus “vaivenes” administrativos pero que está avanzada y pronta a iniciarse su etapa de remodelación y puesta en valor. “Su funcionalidad está pensada para y por los jóvenes”, dijo el funcionario público.

Cabe recordar que se trata de un viejo edificio que desde el año 1976 no tiene operación ferroviaria. Y su transformación forma parte de un proyecto encarado por el Municipio desde el año pasado, con este plan de mejoramiento integral de las infraestructuras en el marco del proyecto llamado “Mi Ciudad”.

