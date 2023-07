«Somos una orquesta polifacética, que abarca todos los estilos de la música nacional incluido el rock»

En la noche de hoy, desde las 20 horas y con entrada libre y gratuita, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan De Dios Filiberto” se presentará en el Teatro Coliseo, donde interpretará obras de una de las bandas de rock nacional más emblemáticas como lo fue Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La orquesta fue fundada por el compositor argentino Juan de Dios Filiberto en 1931 con el nombre “Orquesta Porteña”. En 1948 fue integrada al ámbito del Estado Nacional y en 1973, se la renombró Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, en homenaje a su fundador. Actualmente pertenece a la Dirección Nacional de Elencos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación.

Su objetivo es difundir la música argentina y latinoamericana, en todos sus géneros, tanto de raíz popular como académica, incrementando y fortaleciendo tanto la memoria como la evolución de la música de carácter nacional, como así también difundir y jerarquizar la labor de los prestigiosos solistas, cantantes, directores/as y compositores/as de nuestro país.

En diálogo con LA VOZ, Sebastián Prusak, violinista y programador de la orquesta contó: “Somos una orquesta polifacética, que abarca todos los estilos de la música nacional incluido el rock. Hace tiene un ciclo que se llama Filiberto Rock y dentro de ese ciclo se encara la obra de los principales artistas de la historia de nuestro rock nacional, sin dejar de lado a nuevos creadores. Hemos hecho homenaje a Miguel Abuelo, a Almendra, este año hicimos rock entre dictaduras y próximamente estaremos haciendo también homenaje a Los Piojos”.

En ese sentido, Sebastián detalló que este recorrido apunta a llegar a otros públicos que habitualmente no escuchan la orquesta y ofrecer un repertorio de clásicos del rock nacional, pero en otro formato.

Para los integrantes de la orquesta, la idea de trabajar sobre la obra de la banda liderada por Carlos “Indio” Solari y Eduardo “Skay” Beilinson generó algunas sorpresas, dado que se trata de un proyecto musical que durante la década del ‘90 estuvo muy asociado al rock barrial. “Cuando uno empieza a explorar, principalmente los primeros discos como Gulp!, Oktubre, y los últimos como Momo Sampler, Ultimo Bondi a Finisterre o Luzbelito empieza a encontrar una riqueza de colores y de matices que son muy propios y muy familiares para una orquesta sinfónica y que no es nada difícil poder adaptarlos a la misma”.

Sebastián se define como fanático de la musica de Los Redondos y por eso detalla que con esta propuesta emergieron varias emociones. “Me pasan muchas cosas con esta música, primero la nostalgia, el recordar cada canción, cuando salían los discos nuevos, el momento de mi vida en el que estaba en ese momento o con quien escuché por primera vez esas canciones. Y luego una especie de sensación de que hice algo, un agradecimiento para con ellos, sentir que desde mi lugar pude aportar un granito de arena para para agradecer por tantos momentos increíbles que yo pasé con esa música”.

EL SHOW DE ESTA NOCHE

Ante la pregunta sobre cómo se preparan para el show que brindarán hoy, el músico sostuvo que es la tercera vez consecutiva que interpretarán la obra de la mítica banda argentina, luego de un proceso de ensayos y puesta a punto de la orquesta. “A mí siempre me genera mucha expectativa la respuesta que va a tener el público siempre es como una adrenalina. Pasan los años pero uno siempre, cuando va a tocar, se pregunta si le gustará a la gente, es una adrenalina que está buena y es lo que te hace seguir todos los días poniendo energía y creando. Estamos con eso y con toda la expectativa de que a Zárate le guste lo que estamos llevando en esta oportunidad”.

El show contará con la participación del Director invitado Andrés Tolcachir, la Curaduría, arreglos y orquestación de Juan «Pollo” Raffo, los Solistas invitados Hernán “Cucuza” Castiello, Micaela Vita y Pablo Clavijo y los arreglos y orquestaciones de Cristian Zárate y Javier Mareco. Las entradas se pueden retirar con anticipación, numeradas, en horario de boletería del teatro.

Sebastián Prusak, violinista y programador de la orquesta.

Comparte esto: Twitter

Facebook