«Si somos gobierno vamos a derogar la sobre tasas que pagan comerciantes para financiar a Zárate Basket»

Ayer al mediodía el candidato a intendente por Juntos, Dr. Marcelo Matzkin llevó a cabo una conferencia de prensa en la cual brindó detalles de su proyecto relacionado con Zárate Basket, equipo que a partir del mes de Octubre estará participando (en un hecho inédito e histórico para el deporte zarateño) en la Liga Nacional de Básquetbol, máxima categoría a la cual logró ascender derrotando en la final de la Liga Argentina a Club Ameghino de Villa María (Córdoba).

Durante su exposición Mar celo Matzkin dejó en claro que «no buscamos ir en contra de Zárate Basket, pero sí nos oponemos a que el equipo esté financiado totalmente por el municipio.

Buscaremos la autofinanciación de manera privada..»

Estos fueron los conceptos principales de Marcelo Matzkin.

«En primer lugar queremos decirles a la comunidad lo que pensamos hacer.

«En primer lugar asumir el compromiso como lo venimos diciendo, y somos los únicos, que si la gente nos elige vamos a derogar desde el primer día las tres sobre tasas de Seguridad e Higiene. Somos los únicos que hemos propuesto en el Concejo Deliberante derogar estas tres sobre tasas que afectan ilegalmente a los comerciantes y hoy tenemos muchos sectores que están de acuerdo pero que están en el Concejo Deliberante y no lo votaron. Hoy no estaríamos ha blando de esto si quienes están en la otra lista nos hubieran acompañado en el Concejo Deliberante…»

«Nunca conversamos con el intendente, sigue siendo una crítica para nosotros. Nosotros estamos totalmente en contra que el municipio sea el sosten exclusivo de un equipo de básquet. Pero eso fue antes de las PASO y lo sigue siendo ahora.

«Nosotros entendemos que Zárate no está en condiciones de sostener un equipo de básquet exclusivamente por parte del municipio. Pero no nos que damos solo en la crítica sino que queremos encontrarle la solución a todas las acciones de gobierno que hoy están y si ganamos deberemos enfrentar eso. Entonces, y con respecto a Zarate Basket decimos que el comerciante no va a pagar la sobre tasas. Ese es el punto número uno y que quede claro. Ni las grandes empresas ni el comercio mediano que hoy esta afectado va a pagar sobretasas. Ahora viene la pregunta ¿Qué hacemos con esa recaudación de sobre tasa que sostiene al día de hoy en forma exclusiva a un equipo de básquet? Por eso nuestra propuesta es que tenemos que ir hacia el camino de la autofinanciación del proyecto Zárate Basket…»

«…Es necesario volver al cauce original del proyecto Zárate Basket y lograr que Zárate Basket sea tratado como un club más y no que el intendente sea el que domina o dirige el club. Debe ser un club más de la ciudad ¿Qué debe tener apoyo municipal? Sí, pero un apoyo como se apoya a los demás clubes.

Y en el medio habrá un período de transición.

«Si nosotros ganamos hay un período que nosotros no po demos desatar porque las acciones del gobierno municipal actual, podemos estar a favor o en contra pero son acciones válidas de gobierno. ¿Y como hacemos? Debemos abrir el juego a la inversión privada…»

«Por eso además de Fanny, que si ganamos ella estará a cargo de Deportes, yo me reuní en estos días con quien considero puede llevar adelante este proceso que es Guillermo Di Battista y queremos llevarle el proyecto a las empresas para que las empresas financie.

Tenemos un Polideportivo que debemos abrirlo a los privados para recaudar para que se pueda sostener los proyectos deportivos y no solo de Zárate Basket sino de los clubes de Zárate, clubes de barrios y clubes que tienen actividad pro fesional como puede ser CADU y Zárate Basket.

«Debemos ir hacia el camino que Zárate Basket sea un club con apoyo del municipio pero no que tenga el ciento por ciento sostenido por el municipio. De eso estuvimos en contra y lo seguimos estando…»

«…Si nosotros no le cobramos las sobre tasas a las empresas, debemos poner el municipio a disposición de Zárate Basket para que esas empresas en forma voluntaria y no en forma obligatoria, si están convencidas, apoyen el proyecto. Y el municipio ayudarlo como a cualquier otro club.

«Todo esto tiene un período de transición. Es por ello que hemos pensado en Guillermo Di Battista, que es una persona de la ciudad, que conoce desde el inicio el proyecto y que tiene relación con el privado también. El será un articulador de éste proyecto…»

«Zárate Basket nació como un proyecto social-deportivo. Llevar el básquet a todos los estamentos, a todas las edades y generar jugadores de Zárate que puedan estar en el club.

Despues se desvió y terminó siendo un proyecto que tiene un logro deportivo, no lo podemos desconocer, pero también hay una realidad que el municipio no puede eterna-mente estar sosteniendo un equipo de básquet cuando tenemos tantos problemas en la ciudad por resolver.

Debemos volver a las fuentes del proyecto, tener personas que se encarguen de captar fondos privados y a medida que se capten fondos privados el municipio se va retirando del aporte.

Si la gente me vota como intendente yo no quiero estar pensando a que jugador voy a traer, yo quiero que Zarate Basket tenga vida como club y en esa vida como club necesita una relación indiscutible con el municipio, como lo necesita CADU como lo necesitan los otros clubes de barrio que debemos mirar.

«Pero no podemos seguir con que los comerciantes paguen un equipo de básquet…»

«El principal anuncio de hoy es que si somos gobierno, el primer día vamos a enviar el proyecto al Concejo Deliberante para que en sesiones extraordinarias o de prórroga derogue las tres sobre tasas que hoy recaen algunas de ellas para sostener el equipo de básquet…»

«Nosotros no venimos a desandar un logro deportivo.

«Lo que venimos es a decirle al comerciante vos no vas a pagar un equipo de básquet…»

«Zarate Basket se financia de dos maneras: una con la sobre tasas que no es la ordenanza de fomento del deporte. Pero ya que me lo preguntas también vamos a derogar la ordenanza de fomento del deporte que obliga en todos los pliegos de licitación que quien va a licitar aporte un 3% del precio de la licitación al proyecto Zárate Basket.

Entonces ahí estamos encareciendo la obra pública un 3% y lo estamos poniendo como condición para licitar.

«Y lo que debemos hacer es que las licitaciones cueste lo menos posible. Y no que quien licita este obligado a subir un 3%, que lo pagamos entre todos, para sostener un equipo…»

«En casi todos los municipios, por no decir en todos, tienen una relación de aporte a los clubes. Es necesario, y mucho mas en los deportes que no tienen un camino profesional rentable y que ya tiene tradición y necesitan ayuda del municipio, está perfecto. Pero nunca debe ser aumentando el valor de la obra pública ni que lo pague en forma obligatoria el comerciante. Por eso el desa fío es mostrar un proyecto serio, previsible, donde el pri vado entienda que puede aportar desde el sponsoreo pero no obligándolo…»

El candidato a intendente por Juntos, Marcelo Matzkin y la concejal Stefanía Rodríguez Schatz ayer al mediodía durante la conferencia de prensa.

Rodríguez Schatz estará en Deportes

Marcelo Matzkin anunció oficialmente que la profe sora Stefanía Rodríguez Schatz estará al frente de Deportes en el caso de ser electo intendente en las elecciones del 22 de Octubre. Mañana ampliaremos la noticia.

