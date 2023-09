Walter Unrein: “Berni y Propato usan el Estado para hacer campaña y se olvidaron de Zárate durante 4 años”

“Vemos cómo se hace campaña electoral con los recursos del Estado, esto demuestra que Berni y Propato son la peor parte del gobierno de Alberto Fernández y los zarateños debemos ponerles un límite”, dijo el concejal Walter Unrein de Juntos quien apoya a Marcelo Matzkin como candidato a intendente.

Walter Unrein se refirió a los actos de campaña de Agustina Propato donde “usa el Estado para hacer campaña, por lo que sabemos es de otro poder del estado que no es el Ejecutivo, es una diputada nacional de un gobierno que abandonó a los zarateños esta última gestión, y que con su marido Sergio Berni se quieren apropiar de Zárate haciendo campaña con los recursos del Estado, evidencian que los funcionarios no funcionan”.

Asimismo Unrein se refirió a que “Sergio Berni en todos estos años no hizo nada por Zárate, ahora vemos policías por la campaña electoral de su esposa, pero en estos años nos dejó a la deriva, incluso Agustina Propato es diputada nacional de un bloque que no vota la reforma del código penal para la baja de imputabilidad y que por eso está cajoneada”.

El concejal Unrein también se refirió a lo que le plantea la gente en las recorridas que hace con Marcelo Matzkin y dijo: “Marcelo Matzkin es el único candidato zarateño en estas elecciones, Propato es de Las Flores, acá necesitamos un zarateño para resolver y darle prioridad a los problemas de Zárate, por eso cada vez hay más gente que nos acompaña” y prosiguió diciendo: “si la prioridad es la seguridad, por qué van a votar a la esposa del Ministro de Seguridad que es el responsable de este desastre hace años” se preguntó para finalizar Unrein.

Marcelo Matzkin, candidato a intendente, y el concejal Walter Unrein.

Comparte esto: Twitter

Facebook