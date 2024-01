“Atendemos reclamos de los comerciantes y la vigencia de una Ordenanza”, explicó el intendente Matzkin

Desde hoy lunes, la Peatonal Justa Lima está habilitada al tránsito vehicular, de lunes a sábado hasta las 13, luego de esa hora y el día domingo se vuelve a convertir en un paseo peatonal, exclusivamente para tránsito liviano y camiones de caudales.

No está permitido la carga y descarga de mercadería en los comercios porque queda reducido el ancho de la calle, de lo contrario la presencia de un camión bloquearía la circulación vehicular. Justa Lima no sufrirá modificaciones en su estructura actual, por lo que las veredas permanecerán sin modificaciones.

Desde el Municipio dieron explicaciones sobre por qué se tomó esta decisión de habilitar al tránsito vehicular ese tramo peatonal de Justa Lima que se extiende desde la calle Belgrano hasta Rómulo Noya. En principio señalaron que se recupera el tránsito vehicular en esa peatonal “cumpliendo la Ordenanza 3039/96 (modificó la Ordenaza 2810/92)que así lo determina y que solo permite que sea peatonal los fines de semana y feriados. La normativa está vigente, señaló el intendente Marcelo Matzkin “al tomar esta decisión, no hacemos más que cumplir con una Ordenanza que estaba y que se dejó de cumplir; y que indica que Justa Lima es peatonal los sábados y domingos”, explicó. La citada ordenanza fija los horarios en que será peatonal desde Belgrano a Rómulo Noya. Dice en su “Articulo 1° a): Días sábados : desde las 13 hasta las 24. b) : Días domingos y feriados desde la 00.00 horas hasta las 24. Durante el resto de los días y horarios el tránsito vehicular será permitido en las mismas condiciones de circulación vigentes con anterioridad al 19 de noviembre de 1992”.

Matzkin agregó que “además estamos atendiendo a un reclamo de los comerciantes y es una ayuda a la seguridad el liberar el tránsito. Es una arteria principal, que si bien nos gusta disfrutar de peatonal, tiene que ser los días que merece ser peatonal, entonces volvemos al concepto autorizado por la Ordenanza, volvemos al tránsito normal”. Por parte del Municipio, se informó que “se dialogó con los comercios para ordenar la ocupación de la vía pública durante los días de semana”. Esto en referencia a los bares que en ese tramo como Justa Lima y Noya o Justa Lima y Belgrano colocan mesas y sillas en la calle para la atención al público que son muy concurridas, especialmente en los días de verano.

Durante los primeros años de gestión del intendente Osvaldo Cáffaro, se volvió a planificar la peatonal en el mismo tramo histórico de gestiones anteriores.

