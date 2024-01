Comerciantes vs. Peatonal: una cuestión que siempre fue conflictiva

El tema de volver a la Ordenanza de épocas del intendente Oscar Morano, que limita la peatonal Justa Lima para fines de semana y feriados, trae a la memoria histórica viejos conflictos. La primera peatonal se remonta a épocas del intendente Pedro Guerci cuando se habilitó la llamada por entonces Vía Blanca, un paseo de fin de semana para los zarateños quienes desarrollaban su vida social en un Zárate donde las posibilidades de actividades recreativas no eran muchas.

Durante el gobierno municipal del Dr. Aldo Arrighi se sancionó la Ordenanza 2810/92 que creaba la Peatonal Permanente en Justa Lima desde Belgrano a Rómulo Noya prohibiéndose la circulación de vehículos motos, bicicletas, carros de tracción a sangre las 24 horas, exceptolos vehículos de servicos de emergencias, sea Policía, Ambulancias, Bomberos y en horario bancarios los vehículos destinados al clearing bancario y agregaba que las heladerías y confiterías podrían isnstalar mesas y sillas para la atención al publico.

La peatonal de Arrighi se equipó con grandes maceteros con plantas, pérgolas con bancos e invitaba a los comerciantes a embellecer sus frentes para realzar este paseo. La obra se concretó y tuvo vigencia unos años, pero en el transcurso de ese tiempo estallaron conflictos muy intensos con los comerciantes de esas cuadras quienes argumentaban básicamente que se veían perjudicados porque los autos no circulaban ni podían estacionar con lo que los clientes preferían comprar en comercios de las calles paralelas y transversales. En ese momento, el Centro del Comercio tomó la posta del reclamo y enfrentó al gobierno municipal, los memoriosos recordarán un enfrentamiento público en la Peatonal entre el presidente del Centro del Comercio y el intendente Arrighi.

Estos reclamos fueron recogidos por quien le sucedió como intendente, Oscar Morano (PJ) quien elevó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para dar fin a la peatonal Justa Lima. La Ordenanza modificatoria de la 2810/92, es la 3039/96 que cita hoy el gobierno municipal como vigente.

Este juego de armar y desarmar la peatonal permanente, parece ser una política constante de poderes en pugna, en el que los comerciantes intervienen con sus argumentos.

Así es que durante los años de gestión del intendente Osvaldo Cáffaro, se volvió a planificar la peatonal permanente en el mismo tramo histórico. Con obras que implicaban el ensanchado de calles, nivelado de umbral a umbral, baldosas nuevas, retiro de marquesinas y carteles que ocupan el espacio público, son algunos de los cambios que los vecinos verían en poco tiempo en Justa Lima entre Belgrano y R.Noya, obras comenzaron por tramos desde Belgrano hacia Ituzaingo e inaugurándose en 2019

“La ciudad necesita una calle principal comercial “aggiornada”. “El centro está comprimido, concentrado en seis cuadras, hay contaminación visual, invasión del espacio público, marquesinas que no cumplen normativas. Por eso, además de poner un poco de orden hay que embellecer, y la peatonal trata de eso, de mejorar las condiciones para que los comerciantes vendan más y los vecinos lo tomen como un paseo”, dijo en su momento el secretario de Obras y Servicios Públicos, Lic. Pablo Giménez.

Hoy, cuando una nueva gestión está al frente del Ejecutivo municipal, se vuelve atrás con el proyecto de Peatonal Permanente invocando otra vez el argumento de los intereses de los comerciantes y la legalidad de la vigencia de una Ordenanza de 1996.

