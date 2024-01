“Vamos a defender la potestad del Estado para que NASA no llegue a manos privadas”

El viernes pasado, integrantes de la Multisectorial Zárate-Campana, que conforman importantes gremios de la zona y organizaciones sociales de la región realizó una Asamblea Popular en Plaza Mitre en oposición al Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) y la ley ómnibus del Gobierno y «en defensa de los derechos del pueblo y la democracia», según manifestaron quienes hablaron en el acto frente a la Municipalidad.

Uno de los gremios que integra esta Multisectorial es Luz y Fuerza Zárate, cuyo secretario general Néstor Iparraguirre señaló a LA VOZ que volvieron a reunirse quienes integran esta organización a nivel nacional ante los acontecimientos políticos que representan “un avallasamiento de los derechos laborales y de los recursos naturales del país”. Así hizo referencia al DNU del Poder Ejecutivo al cual calificó de forzado ”ya que no existe ninguna necesidad ni urgencia y que va a terminar generando un caos al derogar derechos adquiridos que tienen que ver con lo laboral, con la salud, con la economía”. Y por otro lado “porque no se quiere respetar a las minorías”. Los trabajadores de Luz y Fuerza Zárate muchos se desempeñan en las centrales nucleares de Atucha que tienen 50 años de historia y que el actual gobierno quiere ver como una unidad de negocios, lo que es muy peligroso porque se está hablando de la seguridad y de la soberanía en la producción de recursos energéticos.

“Vamos a defender la potestad del Estado para que Nucleoeléctrica no llegue a manos privadas, bien sabemos que NASA está bien administrada, que genera superávit y que nunca ha sufrido un accidente, que se han hecho importantes reparaciones con profesionales locales y que en el período 2024-2026 se realizarán la obras para extensión de vida útil de Atucha I.”La seguridad de las Centrales hoy está garantizada ¿qué pasaría si se privatiza?”, se preguntó Iparraguirre.

Finalmente señaló que los cambios que pretenden con el DNU se debieron plantear de forma gradual, llevándolos al Congreso y teniendo el respaldo del Poder Legislativo”.

Por otro lado, Luz y Fuerza Zárate (que integra la CTA), respaldó el paro del día 24 anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Entre los gremios presentes, hubo dirigentes del Sindicato Químico, UOCRA Zárate, ATE, Luz y Fuerza Zárate, Sindicato de Apuntadores Marítimos y Afines, Estibadores Portuarios, CTA, Sindicato de Obreros Navales, Suteba, Trabajadores y Trabajadoras de ANSES, Unión Ferroviaria, Asociación Judicial Bonaerense, CTA Autónoma y SUPA, entre otros. Además, la asamblea contó con la presencia del dirigente social Luis D’Elía de la Federación de Vivienda, Tierra y Hábitat. También hubo representantes del Movimiento Territorial Liberación, Partido Comunista, Movimiento Mayo Zárate, Corriente Clasista Combativa, entre otros.

Asamblea Popular de la Multisectorial Zárate-Campana en Plaza Mitre. Néstor Iparraguirre, Luz y Fuerza Zárate.

