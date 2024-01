«Nunca hubo un gobierno que a los 15 días se llevara puestos los derechos de los trabajadores»

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, le respondió al Gobierno tras las críticas a la Confederación General del Trabajo (CGT) por convocar a un paro general con movilización para el próximo miércoles a menos de un mes de la asunción de Javier Milei. «Nunca un gobierno fue tan gravitante para quitar derechos», indicó.

Furlán participó del plenario de la CGT en el que esttuvieron presentes 81 regionales. «El 100 por ciento de la representación de la CGT. Estuvimos debatiendo en el marco de la CGT y hacía mucho tiempo no se hacía esto. El Consejo Nacional recibió el apoyo de todas las medidas que habían tomado” y se remarcó “la necesidad de que, si no se consigue revertir el DNU, profundizar la lucha”, destacó.

“No pidieron que no se hiciera el paro. El Consejo Directivo tiene autonomía y estamos analizando minuto a minuto el estado de situación, la evolución del paquete de leyes”, amplió. En este punto, señaló la importancia de “echar por tierra” el DNU.

“Muchos nos acusan de que hemos tenido mucho reflejo para decretar el paro y la movilización. Y nos acusan de que lo hicimos y no se había hecho nunca. Nosotros tenemos para responder que tampoco hubo un gobierno que a los 15 días fuera tan gravitante para llevarse puestos los derechos de los trabajadores”, lanzó.

“Sorprendió a propios y extraños la brutalidad. Y nosotros entendemos que la tenemos que rechazar, porque vulnera lo institucional y el contenido. El DNU echa por tierra los derechos de los trabajadores”. Según Furlán, no hay otro camino posible. Y reveló que “no hay diálogo con el Gobierno. Y entendemos que no lo hay con nadie. Es como es esto o nada. Y no nos dejan alternativa. Tenemos una responsabilidad que no podemos dejar”

Además, remarcó la importancia de que la marcha del 24 de enero sea con gran presencia federal. “El 24 nosotros le hemos pedido a todas las regionales que movilicen en todas las provincias para tratar de tener una presencia en todo el país en rechazo del DNU”, indicó.

“Muchas veces, y esto lo explica bien Daer (Héctor), en el Congreso los diputados del interior votan desde el anonimato. Queremos señalar, en esta oportunidad, que estos diputados no pueden venir a votar desde el anonimato. Tienen que dar respuestas”, concluyó.

SE PERDERIAN 70 MIL PUESTOS DE TRABAJOS

Según los cálculos que viene realizando el titular de la organización sindical, a partir del análisis alcanzado a través de diferentes reuniones, se estima que se perderán cerca de 70 mil puestos de trabajo en la actividad metalúrgica, fundamentalmente, por la apertura de importaciones y la reforma laboral.

Abel Furlán, Héctor Daer y Pablo Moyano en el plenario de la CGT.

Cómo funcionará el transporte el día del paro

El martes 24 de enero está anunciado el paro general de la CGT y, en ese contexto, gran parte del foco está puesto en el transporte público y en cómo impacta en los usuarios.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) había confirmado semanas atrás que se adherirá al paro general de 12 horas que convocó la CGT para el miércoles 24 de enero, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Aunque aseguraron que está garantizado el servicio del transporte público durante el martes 24 de enero desde las 0 hasta las 19. «Con el objetivo de facilitar la posibilidad de concentrar y desconcentrar a todo el pueblo de nuestra Patria que quiera expresarse, haciendo uso del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, dados los atropellos disfrazados de DNU y Ley Ómnibus que viene llevando adelante este adolescente gobierno», subrayaron en el documento. De esta manera, tanto los colectivos como los trenes y subtes funcionarán con normalidad casi toda la jornada. «Con la UGATT movilizamos y aseguramos el tranpsorte de pasajeros. Al mismo tiempo, paramos a partir de las 12 en las ramas de actividad de transporte de cargas, la logística y los servicios que representamos en nuestra unión», aclararon.

De esta manera, la UGATT se adherirá parcialmente al paro con la intención de ser funcional a la convocatoria que se realizará mayoritariamente en Capital Federal

En el texto compartido, desde el gremio de Omar Maturano expresaron que «no es la primera vez que el movimiento obrero organizado, siendo la columna vertebral del justicialismo, se ve atacado por un gobierno elegido democráticamente» y le pegaron a la Unión Cívica Radical (UCR) por no rechazar la totalidad del DNU y por «estar de acuerdo con la reforma laboral».

